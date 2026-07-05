Minuto a minuto de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Cómo llegan los equipos

La selección brasileña llega como una de las grandes candidatas al título. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti terminó como líder e invicto del Grupo C, por delante de Marruecos, y en los 16avos de final ratificó su favoritismo al derrotar 2 a 1 a Japón.

Con un plantel repleto de figuras y una de las delanteras más efectivas del torneo, la "Verdeamarela" intentará meterse nuevamente entre los ocho mejores y seguir firme en su objetivo de conquistar su sexto Mundial.

Noruega, por su parte, se clasificó a la fase eliminatoria tras finalizar segunda del Grupo I, por detrás de Francia y por delante de Senegal, que avanzó como uno de los mejores terceros. En los 16avos de final dio una de las grandes sorpresas del campeonato al vencer 2 a 1 a Costa de Marfil y se aseguró un lugar entre los 16 mejores.

Liderada por Erling Haaland y Martín Odegaard, la selección nórdica buscará dar otro golpe frente a Brasil y alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, cuando cayó 1 a 0 ante Italia.