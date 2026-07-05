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Minuto a minuto de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Minuto a minuto de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026

Minuto a minuto de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026
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Brasil busca los cuartos ante Noruega, que viene de eliminar a Costa de Marfil y se presenta como una de las sorpresas del torneo. Los detalles en la nota.

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Brasil y Noruega se enfrentarán este domingo, desde las 17 (hora de Argentina), en Nueva Jersey, por los octavos de final del Mundial 2026.

Será el primer encuentro de la jornada y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del certamen. El partido será televisado por DSports y el ganador avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre México e Inglaterra.

Minuto a minuto de Brasil vs. Noruega por los 16avos de final del Mundial 2026

Cómo llegan los equipos

La selección brasileña llega como una de las grandes candidatas al título. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti terminó como líder e invicto del Grupo C, por delante de Marruecos, y en los 16avos de final ratificó su favoritismo al derrotar 2 a 1 a Japón.

Con un plantel repleto de figuras y una de las delanteras más efectivas del torneo, la "Verdeamarela" intentará meterse nuevamente entre los ocho mejores y seguir firme en su objetivo de conquistar su sexto Mundial.

Noruega, por su parte, se clasificó a la fase eliminatoria tras finalizar segunda del Grupo I, por detrás de Francia y por delante de Senegal, que avanzó como uno de los mejores terceros. En los 16avos de final dio una de las grandes sorpresas del campeonato al vencer 2 a 1 a Costa de Marfil y se aseguró un lugar entre los 16 mejores.

Liderada por Erling Haaland y Martín Odegaard, la selección nórdica buscará dar otro golpe frente a Brasil y alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, cuando cayó 1 a 0 ante Italia.

Formaciones de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026

Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Odegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.

Horario y televisación

  • Hora: 17:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Nueva Jersey

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