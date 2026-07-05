El pueblo costero donde no hay postes de luz y que tiene una de las playas más hermosas del mundo

Entre sus postales más reconocidas aparecen la Pedra Furada, el Serrote y la popular Duna do Pôr do Sol, donde cada día turistas y locales se reúnen para ver la puesta del sol sobre el mar. No es un dato menor: organismos de conservación ambiental en Brasil destacan que la orientación de la bahía permite disfrutar de ese fenómeno de forma casi diaria.

La fama internacional de Jeri no es reciente. Desde hace décadas, distintas guías de viaje la ubican entre las playas más destacadas del mundo, consolidándola como uno de los puntos más codiciados del turismo en Brasil para quienes buscan naturaleza en estado puro.

El destino, además, no se limita a la contemplación. Según información oficial del parque, es posible realizar caminatas por dunas, paseos en buggy, actividades de ciclismo, cabalgatas y deportes acuáticos como kitesurf, windsurf, surf y stand up paddle, todos pilares del turismo en Brasil de aventura.

También se suman excursiones a manglares, avistaje de caballitos de mar en el río Guriú y recorridos hacia la Lagoa do Paraíso y otros atractivos cercanos que amplían la experiencia. El acceso también forma parte del viaje: desde Fortaleza se llega por ruta hasta Jijoca de Jericoacoara, y luego un tramo final de camino de tierra y arena conduce hasta la villa, en pleno corazón del parque.

Quizás por eso, pese a su reconocimiento global, Jericoacoara mantiene algo difícil de encontrar en el turismo masivo: la sensación de que es el paisaje el que marca las reglas. Y ahí reside, justamente, su mayor encanto dentro del turismo en Brasil.

Dónde queda Jericoacoara

A unos 300 kilómetros de Fortaleza, Jericoacoara se consolidó como uno de los destinos de turismo en Brasil más buscados para quienes viajan a la costa, sin perder del todo su esencia original ni su identidad rústica que la distingue del resto de los balnearios.

Cómo llegar Jericoacoara

La manera más habitual de llegar a Jericoacoara dentro del turismo en Brasil es volar primero a Fortaleza y, desde allí, tomar un vuelo de conexión corto hacia el aeropuerto más cercano al pueblo. Esta alternativa suele ser la más rápida y confortable para quienes buscan reducir tiempos de traslado.

Otra opción es el acceso por vía terrestre. Desde diferentes ciudades del estado de Ceará parten servicios de transporte que combinan tramos de ruta asfaltada con caminos de arena, lo que convierte el recorrido en una experiencia más extensa y de varias horas, pero también más inmersiva dentro del paisaje característico del turismo en Brasil.