El pueblo costero donde no hay postes de luz y que tiene una de las playas más hermosas del mundo
En el nordeste de Brasil, esta joya de turismo combina calles de arena, dunas, mar y lagunas en un entorno de baja luz y encanto único.
Hay destinos que parecen diseñados para desconectarse del ritmo cotidiano, y Jericoacoara es uno de los ejemplos más claros dentro del turismo en Brasil. Ubicado en la costa de Ceará, al noreste del país, este pueblo mantiene una identidad rústica que lo distingue del resto de los destinos turísticos más desarrollados.
Lo que más llama la atención es su entorno casi intacto: calles de arena, mínima intervención urbana visible y un ambiente donde la naturaleza marca el pulso del lugar. En este rincón del turismo en Brasil, la noche cobra un protagonismo especial, con cielos abiertos que se imponen sobre cualquier tipo de iluminación artificial, generando una experiencia única para quienes lo visitan.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
Un verdadero paraíso natural que combina deportes acuáticos, un ambiente relajado y la esencia de una antigua villa de pescadores. En la práctica, el resultado es una postal muy distinta a la de los destinos tradicionales del turismo en Brasil: no hay avenidas asfaltadas ni ritmo urbano de balneario clásico, sino arena suelta, viento constante y un silencio que domina todo el entorno.
Uno de los rasgos más particulares aparece al caer la noche. Según fuentes oficiales de promoción del turismo en Brasil, Jericoacoara no cuenta con iluminación pública intensa, y se mantiene una luz tenue con el objetivo de preservar la experiencia del cielo estrellado. Esa elección, sumada a sus calles de arena, refuerza el carácter rústico que convirtió al destino en un ícono del turismo brasileño.
La aldea está dentro del Parque Nacional de Jericoacoara, un área protegida que reúne playas extensas, dunas móviles, lagunas temporarias y formaciones rocosas que consolidaron su reputación dentro del mapa del turismo en Brasil.
Entre sus postales más reconocidas aparecen la Pedra Furada, el Serrote y la popular Duna do Pôr do Sol, donde cada día turistas y locales se reúnen para ver la puesta del sol sobre el mar. No es un dato menor: organismos de conservación ambiental en Brasil destacan que la orientación de la bahía permite disfrutar de ese fenómeno de forma casi diaria.
La fama internacional de Jeri no es reciente. Desde hace décadas, distintas guías de viaje la ubican entre las playas más destacadas del mundo, consolidándola como uno de los puntos más codiciados del turismo en Brasil para quienes buscan naturaleza en estado puro.
El destino, además, no se limita a la contemplación. Según información oficial del parque, es posible realizar caminatas por dunas, paseos en buggy, actividades de ciclismo, cabalgatas y deportes acuáticos como kitesurf, windsurf, surf y stand up paddle, todos pilares del turismo en Brasil de aventura.
También se suman excursiones a manglares, avistaje de caballitos de mar en el río Guriú y recorridos hacia la Lagoa do Paraíso y otros atractivos cercanos que amplían la experiencia. El acceso también forma parte del viaje: desde Fortaleza se llega por ruta hasta Jijoca de Jericoacoara, y luego un tramo final de camino de tierra y arena conduce hasta la villa, en pleno corazón del parque.
Quizás por eso, pese a su reconocimiento global, Jericoacoara mantiene algo difícil de encontrar en el turismo masivo: la sensación de que es el paisaje el que marca las reglas. Y ahí reside, justamente, su mayor encanto dentro del turismo en Brasil.
Dónde queda Jericoacoara
A unos 300 kilómetros de Fortaleza, Jericoacoara se consolidó como uno de los destinos de turismo en Brasil más buscados para quienes viajan a la costa, sin perder del todo su esencia original ni su identidad rústica que la distingue del resto de los balnearios.
Cómo llegar Jericoacoara
La manera más habitual de llegar a Jericoacoara dentro del turismo en Brasil es volar primero a Fortaleza y, desde allí, tomar un vuelo de conexión corto hacia el aeropuerto más cercano al pueblo. Esta alternativa suele ser la más rápida y confortable para quienes buscan reducir tiempos de traslado.
Otra opción es el acceso por vía terrestre. Desde diferentes ciudades del estado de Ceará parten servicios de transporte que combinan tramos de ruta asfaltada con caminos de arena, lo que convierte el recorrido en una experiencia más extensa y de varias horas, pero también más inmersiva dentro del paisaje característico del turismo en Brasil.
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