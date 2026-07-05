Ni Magis TV ni Pelota Libre: qué canal pasa en vivo Brasil vs. Noruega

Liderada por Erling Haaland y Martín Odegaard, la selección nórdica buscará dar otro golpe frente a Brasil y alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, cuando cayó 1 a 0 ante Italia.

Cómo ver en vivo Brasil vs. Noruega sin Magist TV ni Pelota Libre

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Formaciones de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026

Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Odegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.