Ni Magis TV ni Pelota Libre: qué canal pasa en vivo Brasil vs. Noruega
Brasil, que dejó en el camino a Japón sobre la hora, choca con una de las sorpresas del certamen. Los detalles en la nota.
Brasil y Noruega juegan este domingo, desde las 17 (hora de Argentina), en Nueva Jersey, por los octavos de final del Mundial 2026, que por primera vez en la historia se disputa en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.
El partido lo transmite DSports, señal que pasa todos los partidos de la Copa del Mundo. También TyC Sports y Telefe.
Además, será el primer encuentro de la jornada y el ganador avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre México e Inglaterra.
La selección brasileña llega como una de las grandes candidatas al título. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti terminó como líder e invicto del Grupo C, por delante de Marruecos, y en los 16avos de final ratificó su favoritismo al derrotar 2 a 1 a Japón.
El elenco nórdico, por su parte, se clasificó a la fase eliminatoria tras finalizar segunda del Grupo I, por detrás de Francia y por delante de Senegal, que avanzó como uno de los mejores terceros. En los 16avos de final dio una de las grandes sorpresas del campeonato al vencer 2 a 1 a Costa de Marfil.
Liderada por Erling Haaland y Martín Odegaard, la selección nórdica buscará dar otro golpe frente a Brasil y alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, cuando cayó 1 a 0 ante Italia.
Cómo ver en vivo Brasil vs. Noruega sin Magist TV ni Pelota Libre
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026
Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Odegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.
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