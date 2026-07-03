Murió Susana Freyre, premiada actriz de cine y televisión
Falleció la histórica actriz nacional Susana Freyre en São Paulo, Brasil. Dejó un enorme legado en el cine, el teatro y la televisión de nuestro país.
La comunidad artística se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Susana Freyre, una de las figuras más emblemáticas de la época de oro del cine nacional. La destacada intérprete murió en la ciudad de São Paulo, Brasil, dejando una profunda huella en el mundo del espectáculo internacional.
La inmensa trayectoria de Susana Freyre en el cine y el teatro
Nacida en Rosario el 5 de septiembre de 1929, Susana Guenola Zubiri supo conquistar al público con su inmenso talento, trabajando en Argentina, Brasil, México y Venezuela a lo largo de su carrera. Uno de sus máximos reconocimientos llegó en el año 1964, cuando se alzó con el prestigioso Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz por su celebrada interpretación en la película Paula cautiva.
En el plano teatral, brilló en obras fundamentales como El hombre de mundo (presentada en el Teatro Nacional Cervantes), Así es la vida, El profesor y Un domingo en Nueva York. Su éxito trascendió fronteras, protagonizando a principios de la década del 60 la recordada obra El milagro de Ana Sullivan en Brasil.
Además de su paso por la pantalla grande con títulos como Con el diablo en el cuerpo, La novia de la marina y La flor de la mafia, la actriz tuvo una extensa participación en ficciones de televisión, destacándose en ciclos como Matrimonios y algo más y Teatro 13. En 2013, el Senado de la Nación y la Asociación Argentina de Actores coronaron su carrera entregándole el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura nacional.
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