Minuto a minuto de Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura: goles y resultado en vivo

Cómo llegan los equipos

Tras arrancar el semestre con el pie derecho al vencer a O'Higgins por la Copa Sudamericana, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena cambia el chip para encarar el debut local. Del otro lado lo aguarda el duro Malevo de Guillermo Duró, un rival caracterizado por hacerse fuerte en su casa y complicar a los candidatos.

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en el banco de Boca arrancó con impulso positivo: superó a Sarmiento en la Copa Argentina y dio el primer paso en los playoffs de la Copa Sudamericana tras vencer 1-0 a O'Higgins en La Bombonera. Ahora, el Xeneize apunta los cañones al certamen que bajará el telón del año.

El gran objetivo es terminar entre los tres primeros de la tabla anual para sellar el boleto a la próxima Copa Libertadores, en un torneo donde el líder será el campeón directo (al igual que Rosario Central en 2025). Hoy, Boca se ubica cuarto con 30 puntos, a cuatro de la cima que ostenta Independiente Rivadavia.

Por el lado de Riestra, la meta pasa por dar vuelta la página tras un primer tramo de año esquivo, en el que finalizó en el fondo de la Zona A del Apertura y quedó fuera en la fase de grupos de la Sudamericana. Cosechó apenas tres triunfos en el semestre, lo que precipitó la salida de Gustavo Benítez. Ahora, con Guillermo Duró al mando, el Malevo dio un síntoma de recuperación al eliminar a San Lorenzo por penales en la Copa Argentina luego de empatar 1-1 en los 90 minutos.