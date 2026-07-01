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Minuto a minuto de Estados Unidos vs. Bosnia por los 16avos del Mundial 2026: goles y resultado en vivo
MinutoUno
El seleccionado de Pochettino busca los octavos en San Francisco, donde se mide ante Bosnia, que clasificó como uno de los mejores terceros. Los detalles en la nota.
EN VIVO
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21:49
¡Gol de Estados Unidos!
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21:39
Posición adelantada en lo que era el primero de Estados Unidos
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21:25
¡Por poco no llegó el primero de Estados Unidos!
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21:23
Casi se da un gol histórico
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20:49
Cómo llegan Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina
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20:49
Formaciones de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026
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Horario y televisación
Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles, desde las 21 (hora de Argentina), en San Francisco, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports, con un lugar en los octavos de final en juego entre el seleccionado anfitrión y una de las grandes revelaciones de la primera fase.
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