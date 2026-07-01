Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por internet
Estados Unidos, una de las sorpresas de la primera fase, busca los octavos en San Francisco, donde se mide ante Bosnia. Los detalles en la nota.
Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles, desde las 21 (hora de Argentina), en San Francisco, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports, motivo por el cual no será necesario contar con el pack fútbol ni acceder a plataformas como Magis TV o Pelota Libre.
El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino llega a esta instancia tras quedarse con el primer puesto del Grupo D. Debutó con una contundente victoria por 4 a 1 sobre Paraguay, luego superó 2 a 0 a Australia y, con la clasificación asegurada, cayó 3 a 2 frente a Turquía en la última fecha.
Bosnia y Herzegovina, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial. El seleccionado europeo igualó 1 a 1 con Canadá en su debut, luego cayó 4 a 1 frente a Suiza y cerró la fase de grupos con un triunfo por 3 a 1 sobre Qatar, resultado que le permitió asegurar la clasificación con cuatro puntos.
De esta manera, disputará por primera vez una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo, luego de haber quedado eliminada en la fase de grupos en su única participación anterior, Brasil 2014. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Bélgica y Senegal.
Cómo ver en vivo Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de DSports y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
Formaciones de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026
Estados Unidos: Freese; Freeman, Ream, Richards; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pulisic; Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic. DT: Sergej Barbarez.
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