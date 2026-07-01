Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por internet

Cómo ver en vivo Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, sin Magis TV ni Pelota libre.

La televisación estará a cargo de DSports y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

Formaciones de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Estados Unidos: Freese; Freeman, Ream, Richards; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pulisic; Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic. DT: Sergej Barbarez.