Locura en el Empire State de Nueva York: treparon a la cima, protestaron por la paz y terminaron detenidos
Una pareja escaló hasta la cima del emblemático rascacielos de Nueva York, realizó una acción a favor de la paz y protagonizó un inesperado momento romántico.
Una escena tan temeraria como insólita se vivió este miércoles en el Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, cuando dos personas lograron escalar sin autorización hasta la antena ubicada en la cima del rascacielos y desplegaron una pancarta con un mensaje a favor de la paz y en contra de la guerra.
Los protagonistas fueron un hombre y una mujer, ambos vestidos completamente de negro, con capuchas y el rostro cubierto para evitar ser identificados. Una vez en lo más alto del edificio, exhibieron una bandera con una frase atribuida al músico Jimi Hendrix: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz".
La impactante secuencia fue registrada por helicópteros de medios locales y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios quedaron sorprendidos por la facilidad con la que la pareja logró acceder a un sector de acceso restringido y por el enorme riesgo que implicó la maniobra a más de 380 metros de altura.
Sin embargo, el episodio todavía tenía un giro inesperado. Tras descender de la antena y ubicarse sobre una plataforma cercana a la parte más alta del edificio, el hombre se arrodilló y le propuso casamiento a la mujer. Ella aceptó la propuesta, ambos se abrazaron y se besaron ante la mirada de quienes seguían la escena desde los alrededores y de las cámaras que transmitían en vivo.
El momento romántico duró apenas unos instantes. Poco después, efectivos de seguridad y agentes policiales interceptaron a la pareja y procedieron a detenerlos por haber ingresado sin autorización a una zona restringida del histórico edificio.
Hasta el momento, las autoridades de Nueva York no brindaron detalles sobre cómo lograron vulnerar las medidas de seguridad ni informaron qué cargos enfrentarán los responsables de la arriesgada intervención.
Inaugurado en 1931, el Empire State Building es uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos y recibe millones de visitantes cada año. Debido a su relevancia turística y estratégica, cuenta con estrictos protocolos de seguridad que limitan el acceso a las áreas técnicas y a la antena ubicada en su punto más alto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario