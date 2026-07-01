Locura en el Empire State de Nueva York: treparon a la cima, protestaron por la paz y terminaron detenidos

Hasta el momento, las autoridades de Nueva York no brindaron detalles sobre cómo lograron vulnerar las medidas de seguridad ni informaron qué cargos enfrentarán los responsables de la arriesgada intervención.

Inaugurado en 1931, el Empire State Building es uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos y recibe millones de visitantes cada año. Debido a su relevancia turística y estratégica, cuenta con estrictos protocolos de seguridad que limitan el acceso a las áreas técnicas y a la antena ubicada en su punto más alto.