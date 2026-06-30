Quiénes son los cuatro argentinos que quedaron detenidos en el Mundial 2026

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 589/2026, que dispone su incorporación al programa Tribuna Segura, por lo que no podrán ingresar a estadios ni asistir a eventos deportivos mientras permanezca vigente la sanción.

El incidente volvió a poner de manifiesto el severo dispositivo de seguridad desplegado durante la Copa del Mundo. Tras los graves inconvenientes registrados en la final de la Copa América 2024 en Miami y otros episodios similares, la organización extremó los controles en cada una de las sedes para impedir cualquier tentativa de ingreso irregular.