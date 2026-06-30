Quiénes son los cuatro argentinos que quedaron detenidos en el Mundial 2026
Intentaron entrar sin entradas a un partido de la Selección, fueron arrestados en Estados Unidos y recibieron una dura sanción.
Lo que comenzó como una arriesgada maniobra para presenciar un partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 terminó con cuatro hinchas detenidos y envueltos en un expediente judicial en Estados Unidos. El episodio ocurrió en el AT&T Stadium de Dallas, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentó a Austria.
Los argentinos arrestados fueron identificados como Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen. Según trascendió, lograron franquear uno de los primeros controles de acceso pese a no contar con un ticket habilitado, pero el ardid duró poco: el sistema de videovigilancia detectó la irregularidad y efectivos policiales los interceptaron dentro del estadio.
El caso adquirió una fuerte repercusión no sólo por tratarse de simpatizantes argentinos, sino también porque uno de los involucrados posee un perfil conocido en el ámbito cultural. Se trata de Federico Llach, músico, compositor y docente radicado en Estados Unidos desde hace más de diez años. Además, es hermano del economista Lucas Llach y del escritor Santiago Llach. Hasta el año pasado se desempeñó como profesor de música en la Universidad del Norte de Texas.
Sobre los otros tres detenidos, Leandro Ayala, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen, únicamente trascendieron sus identidades, mientras las autoridades continúan con las actuaciones vinculadas al episodio.
Qué sanción recibieron
Además de afrontar las consecuencias previstas por la legislación estadounidense, los cuatro argentinos también fueron alcanzados por una medida dispuesta en el país. El Ministerio de Seguridad resolvió aplicarles el derecho de admisión en todos los espectáculos deportivos de Argentina durante los próximos dos años.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 589/2026, que dispone su incorporación al programa Tribuna Segura, por lo que no podrán ingresar a estadios ni asistir a eventos deportivos mientras permanezca vigente la sanción.
El incidente volvió a poner de manifiesto el severo dispositivo de seguridad desplegado durante la Copa del Mundo. Tras los graves inconvenientes registrados en la final de la Copa América 2024 en Miami y otros episodios similares, la organización extremó los controles en cada una de las sedes para impedir cualquier tentativa de ingreso irregular.
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