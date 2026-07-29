Minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima La Plata vs. River por Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo

Ganó Gimnasia en el Bosque
El "Lobo" se impuso 1-0 y River sumó su segunda derrota al hilo en el Torneo Clausura.
EN VIVOFecha 2
El "Millonario" sigue sin marcar goles en el certamen local y cayó este miércoles en La Plata, otra vez por la mínima como en la primera fecha.
River quiere dejar atrás los fantasmas de un mal inicio de semestre este miércoles, cuando visite a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El "Millonario" buscará recuperarse luego de la derrota sufrida ante Barracas Central en el debut y sumar sus primeros puntos en la zona. El encuentro, que será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, comenzará a las 19:15 y será televisado por ESPN Premium.
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