Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia y Esgrima La Plata vs. River por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. River por el Torneo Clausura.
Con la intención de dar vuelta la página tras un arranque flojo de semestre, River se presentará este miércoles en el estadio Juan Carmelo Zerillo para enfrentar a Gimnasia, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la Zona B del Torneo Clausura.
El Millonario irá en busca de un triunfo rehabilitador tras haber tropezado frente a Barracas Central en la fecha inaugural y conseguir así sus primeras unidades en el certamen. El arbitraje estará a cargo de Leandro Rey Hilfer, en un partido que iniciará a las 19:15 y contará con la transmisión de ESPN Premium.
Los conducidos por Eduardo Coudet llegan presionados por mostrar una mejoría futbolística luego de la caída inicial en Núñez ante el "Guapo" (1-0), un resultado que encendió algunas alarmas por el rendimiento colectivo.
Del otro lado, el Lobo atraviesa una urgencia similar tras haber arrancado el torneo con una derrota a manos de Racing. El equipo de La Plata, que no podrá contar con la presencia clave de Marcelo Torres por una lesión sufrida en el estreno, intentará valerse de su localía para festejar su primer éxito en la competencia.
Formaciones de Gimnasia vs. River por el Torneo Clausura
Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Gimnasia vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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