Antes del partido con Gimnasia, un jugador de River rescindió su contrato: quién es
El club sigue con la limpieza dentro del plantel y se prepara para un duelo clave en el Torneo Clausura luego de caer en el debut ante Barracas Central.
River continúa moviendo piezas en medio de una profunda renovación de su plantel. En la previa del encuentro frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, el Millonario confirmó la rescisión del contrato de Alex Woiski, uno de los futbolistas que no era tenido en cuenta por el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet.
El delantero de 20 años, nacido en Palma de Mallorca, España, había arribado al club en julio de 2025 luego de finalizar su vínculo con el Mallorca. Su llegada despertó expectativas por su paso por las divisiones juveniles del conjunto español y por haber integrado la Selección Argentina Sub-20 dirigida por Diego Placente, que alcanzó el subcampeonato en el Sudamericano de Venezuela 2025.
Sin embargo, la historia nunca terminó de despegar en Núñez. Woiski no logró sumar minutos oficiales con la camiseta de River y quedó relegado rápidamente en la consideración de los distintos cuerpos técnicos. Incluso, en las últimas semanas se entrenaba apartado del plantel profesional junto a otros jugadores declarados prescindibles por la dirigencia y el entrenador.
El atacante tenía contrato vigente hasta diciembre de 2027, pero ambas partes acordaron ponerle fin anticipadamente al vínculo. La decisión se enmarca dentro del proceso de depuración que atraviesa River, que busca reducir la cantidad de futbolistas en el plantel y reacomodar su estructura salarial después de un semestre marcado por los malos resultados.
Con la salida de Woiski, el Millonario suma una nueva baja en un mercado de pases en el que también trabaja intensamente para incorporar refuerzos y rearmar un equipo que intentará recuperar protagonismo tanto en el ámbito local como internacional. A sus 20 años, el delantero buscará relanzar su carrera lejos de Núñez, con el antecedente de haber vestido la camiseta de la Selección Argentina juvenil y la experiencia, aunque breve, de haber formado parte de uno de los clubes más importantes del continente.
Todas las bajas confirmadas de River
- Juan Fernando Quintero
- Maximiliano Meza
- Paulo Díaz
- Franco Armani
- Sebastián Boselli
- Andrés Herrera
- Tobías Leiva
- Elián Giménez
- Cristian Jaime
- Bautista Dadín
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