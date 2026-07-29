Antes del partido con Gimnasia, un jugador de River rescindió su contrato: quién es

Con la salida de Woiski, el Millonario suma una nueva baja en un mercado de pases en el que también trabaja intensamente para incorporar refuerzos y rearmar un equipo que intentará recuperar protagonismo tanto en el ámbito local como internacional. A sus 20 años, el delantero buscará relanzar su carrera lejos de Núñez, con el antecedente de haber vestido la camiseta de la Selección Argentina juvenil y la experiencia, aunque breve, de haber formado parte de uno de los clubes más importantes del continente.