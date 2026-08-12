MinutoUno

EN VIVODe local

Minuto a minuto de Inter Miami de Lionel Messi vs. León por la Leagues Cup 2026: goles y resultado en vivo

Minuto a minuto de Inter Miami de Lionel Messi vs. León por la Leagues Cup 2026: goles y resultado en vivo
Homenaje a Jorge Messi en Inter Miami. Foto: @LeaguesCup

Homenaje a Jorge Messi en Inter Miami. Foto: @LeaguesCup
MinutoUno
Deportes
Inter Miami
Lionel Messi

Las Garzas necesitan una victoria para seguir con chances de avanzar a los cuartos de final, mientras que el equipo mexicano llega como líder y con puntaje ideal.

Compartí en redes:

EN VIVO

Inter Miami afronta este miércoles un partido decisivo frente a León por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro comenzará a las 20.30 en el Nu Stadium de Florida y será determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Ángel Guillermo Hoyos.

El partido estará atravesado, además, por una situación especial: Lionel Messi volvió a Estados Unidos después de viajar a Rosario por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y finalmente va al banco de suplentes.

Minuto a minuto de Inter Miami vs. León

Final del primer tiempo en Miami

Inter Miami le gana 1-0 a León.

Llegó el gol de Inter Miami

Las "Garzas" le ganan 1-0 a León con el tanto de Dániel Pintér a los 42 minutos.

Con Messi en el banco, comenzó el partido

El astro argentino volvió a Inter Miami tras el fallecimiento de su padre.

¿Qué necesita Inter Miami para avanzar en Leagues Cup?

Inter Miami llega a la última jornada con tres puntos. En su debut en la competencia, Las Garzas derrotaron 4-2 a Atlético San Luis, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 frente a Monterrey.

El panorama obliga al conjunto de Florida a buscar una victoria frente a León para mantener sus posibilidades de clasificación. Sin embargo, incluso una victoria podría no garantizar automáticamente el boleto a la próxima instancia, ya que también deberá prestar atención a los resultados de los demás equipos de la Major League Soccer involucrados en la pelea.

El conjunto de Hoyos tendrá, por lo tanto, una última oportunidad para cambiar su situación en el certamen. Una derrota significaría quedar prácticamente sin margen, mientras que un triunfo le permitiría esperar otros resultados para conocer su destino.

Formaciones de Inter Miami vs. León por la Leagues Cup

  • Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.
  • León: Oscar García; Sebastián Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Iván Moreno, Sebastian Santos; Iván Rodríguez, Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; y Cortizo. DT: Javier Gandolfi.

Datos de Inter Miami de Lionel Messi vs. León

  • Hora: 20:30.
  • Estadio: Nu Stadium.
  • TV: Apple TV.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar