Minuto a minuto de Inter Miami de Lionel Messi vs. León por la Leagues Cup 2026: goles y resultado en vivo

Final del primer tiempo en Miami
Inter Miami le gana 1-0 a León.
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Las Garzas necesitan una victoria para seguir con chances de avanzar a los cuartos de final, mientras que el equipo mexicano llega como líder y con puntaje ideal.
Inter Miami afronta este miércoles un partido decisivo frente a León por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro comenzará a las 20.30 en el Nu Stadium de Florida y será determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Ángel Guillermo Hoyos.
El partido estará atravesado, además, por una situación especial: Lionel Messi volvió a Estados Unidos después de viajar a Rosario por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y finalmente va al banco de suplentes.
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