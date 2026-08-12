La decisión de Lionel Messi para el partido de Inter Miami vs. León por la Leagues Cup
El capitán argentino retornó al país del norte tras despedir a su padre y el cuerpo técnico aguardó hasta último momento para definir si mandarlo a la cancha.
En la previa de un compromiso de máxima tensión por la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, se confirmó la noticia más esperada por el mundo del fútbol: Lionel Messi formará parte del plantel de Inter Miami para enfrentar este miércoles a León de México, aunque ocupará un lugar en el banco de suplentes.
El capitán argentino, que arribó a Florida en las últimas horas tras permanecer en Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, se sumó de inmediato a la concentración del equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos.
Si bien el cuerpo técnico evaluó su estado físico y anímico tras el duro golpe emocional, se decidió que el rosarino comience el encuentro entre los relevos, a la espera de tener minutos según cómo se desarrolle el trámite del juego.
El encuentro, pautado para las 20.30 en el Nu Stadium, resulta crucial para las aspiraciones del conjunto estadounidense, que necesita sumar una victoria de manera obligatoria para asegurar su boleto a los cuartos de final del certamen continental, luego de la derrota sufrida ante Monterrey en la jornada anterior.
Lionel Messi, al banco en Inter Miami vs. León
Messi viajó esta semana desde Rosario hacia Miami luego de la despedida de su padre, el último domingo, y de permanecer algunos días junto a su familia. Desde el club, en principio, le habían otorgado toda la licencia que sea necesaria, pero ambos decidieron que esté, al menos, en el banco de suplentes.
Las Garzas de Florida llegan a la última jornada con tres puntos. En su debut en la competencia, derrotaron 4-2 a Atlético San Luis, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 frente a Monterrey. El panorama obliga al conjunto de Fort Lauderdale a buscar una victoria frente a León para mantener sus posibilidades de clasificación.
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