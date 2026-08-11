Lionel Messi dejó la Argentina y regresó a Estados Unidos tras despedir a su papá
Este martes por la noche, La Pulga, emprendió el regreso a Miami acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos.
Lionel Messi terminó su estadía en la Argentina y emprendió este martes por la noche el regreso a Estados Unidos, luego de permanecer tres días en Rosario tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista viajó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Mateo, Thiago y Ciro.
El avión que trasladó a la familia despegó cerca de las 22.30 rumbo a Miami, donde se espera que arribe durante la madrugada de este miércoles al aeropuerto de Fort Lauderdale. De esta manera, el capitán de la Selección Argentina cerró una estadía marcada por un momento especialmente doloroso para su familia.
Messi había llegado al país el domingo luego de conocerse la noticia del fallecimiento de su papá. Durante estos días, permaneció junto a sus seres queridos en el barrio privado Kentucky, ubicado en Funes, a unos 44 kilómetros de Rosario.
La despedida de Jorge Messi
El domingo se llevó adelante la despedida de Jorge Messi, en una ceremonia de carácter íntimo que contó con un importante operativo de seguridad para preservar la privacidad de la familia.
Durante la jornada, distintos fanáticos se acercaron hasta las inmediaciones del cementerio para acompañar al ídolo argentino en este difícil momento. En la puerta dejaron carteles, flores y mensajes de apoyo destinados a Messi y a sus familiares.
La ceremonia finalizó cerca de las 13 y, posteriormente, familiares y allegados se retiraron del lugar. El entorno del futbolista mantuvo el hermetismo y evitó realizar declaraciones públicas, respetando la intimidad de la familia durante las horas posteriores a la despedida.
Messi vuelve a enfocarse en el fútbol
Con su regreso a Estados Unidos, Messi deberá retomar paulatinamente sus compromisos profesionales con Inter Miami. El equipo dirigido por Javier Mascherano tiene previsto disputar este miércoles por la noche un encuentro como local ante León de México, correspondiente a la Leagues Cup.
Por el momento, la presencia de Messi en ese partido no está descartada. Su participación dependerá de cómo se encuentre en las próximas horas, luego de los días que pasó en Rosario acompañado por su familia.
Así, el capitán argentino vuelve a Miami después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Ahora, deberá definir junto al cuerpo técnico de Inter Miami si está en condiciones de regresar a la actividad y afrontar los próximos desafíos del equipo.
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