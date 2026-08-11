Lionel Messi dejó la Argentina y regresó a Estados Unidos tras despedir a su papá

La ceremonia finalizó cerca de las 13 y, posteriormente, familiares y allegados se retiraron del lugar. El entorno del futbolista mantuvo el hermetismo y evitó realizar declaraciones públicas, respetando la intimidad de la familia durante las horas posteriores a la despedida.

Messi vuelve a enfocarse en el fútbol

Con su regreso a Estados Unidos, Messi deberá retomar paulatinamente sus compromisos profesionales con Inter Miami. El equipo dirigido por Javier Mascherano tiene previsto disputar este miércoles por la noche un encuentro como local ante León de México, correspondiente a la Leagues Cup.

Por el momento, la presencia de Messi en ese partido no está descartada. Su participación dependerá de cómo se encuentre en las próximas horas, luego de los días que pasó en Rosario acompañado por su familia.

Así, el capitán argentino vuelve a Miami después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Ahora, deberá definir junto al cuerpo técnico de Inter Miami si está en condiciones de regresar a la actividad y afrontar los próximos desafíos del equipo.