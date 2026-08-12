Apple TV gratis para Inter Miami vs. León: cómo suscribirse y ver en vivo
La plataforma de streaming transmite Inter Miami vs. León por la Leagues Cup. Se puede ver en vivo, con algunas opciones gratis.
Obligado a conseguir un triunfo para asegurar su continuidad en el certamen, el Inter Miami se mide este miércoles frente a León de México en el marco de la tercera y última jornada del Grupo de la Leagues Cup 2026. El trascendental duelo se jugará a partir de las 20.30 en el Nu Stadium, con televisación de Apple TV.
No obstante, todas las miradas de la previa están puestas en la situación de Lionel Messi. El capitán argentino emprendió el regreso a Estados Unidos a bordo de un vuelo privado que partió desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, luego de permanecer varios días en el país para despedir a su padre, Jorge Messi, en el cementerio El Prado de la localidad de Pérez.
Cómo ver en vivo Inter Miami vs. León
La televisación del partido entre Inter Miami y León estará a cargo de Apple TV. Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, aunque hay algunas opciones gratuitas.
Cuánto cuesta Apple TV para ver a Lionel Messi y cómo usarlo gratis
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, que otorga una prueba gratis de una semana, mientras que quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.
La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.
El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.
Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.
Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.
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