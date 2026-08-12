Apple TV gratis para Inter Miami vs. León: cómo suscribirse y ver en vivo

La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.

El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.

Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.

Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.