Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami vs. León
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Inter Miami vs. León.
Con la expectativa puesta en la posible vuelta de Lionel Messi, este miércoles por la noche, el Inter Miami afrontará un compromiso de máxima exigencia frente a León de México por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.
El encuentro se disputará desde las 20.30 en el Nu Stadium de Florida y será determinante para las aspiraciones del conjunto estadounidense, que está obligado a sumar una victoria para mantener intactas sus chances de avanzar a los cuartos de final del certamen. La transmisión será por la plataforma Apple TV.
Sin embargo, el plano estrictamente futbolístico quedó en un segundo plano ante el delicado momento personal que atraviesa su máxima figura. Lionel Messi regresó a Estados Unidos luego de viajar de urgencia a la Argentina para despedir a su padre, Jorge Messi, cuyos restos fueron inhumados en el cementerio El Prado, en la ciudad santafesina de Pérez.
El vuelo privado que trasladó al capitán junto a su familia despegó a las 22.53 del martes desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario con destino a Fort Lauderdale, donde el delantero tenía previsto arribar durante la mañana del miércoles. Por este motivo, la decisión sobre su participación ante el elenco mexicano dependerá exclusivamente de su evolución anímica y física de las últimas horas.
Hasta el momento, la institución de Florida optó por mantener la cautela y no confirmó si Messi integrará la alineación titular o si ocupará un lugar en el banco de suplentes. Su eventual reaparición en los campos de juego se convirtió en el principal foco de atención de una noche que promete ser de alto voltaje en el fútbol norteamericano.
Cómo ver en vivo Inter Miami vs. León por la Leagues Cup
La televisación estará a cargo de Apple TV. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación.
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