Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami vs. León

El vuelo privado que trasladó al capitán junto a su familia despegó a las 22.53 del martes desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario con destino a Fort Lauderdale, donde el delantero tenía previsto arribar durante la mañana del miércoles. Por este motivo, la decisión sobre su participación ante el elenco mexicano dependerá exclusivamente de su evolución anímica y física de las últimas horas.