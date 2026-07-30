Minuto a minuto de O'Higgins vs. Boca, por la Copa Sudamericana 2026: goles y resultado en vivo

Final en Chile y hay penales
O'Higgins le ganó 1-0 a Boca, igualó la serie y la definición será en los penales.
EN VIVOPlayoffs
El conjunto de Rodolfo Arruabarrena visita Chile con la ventaja obtenida en La Bombonera y la obligación de recuperarse tras la dura derrota frente a Riestra.
23:23
23:01
22:33
21:31
21:15
21:14
21:14
Boca afronta este jueves uno de los compromisos más importantes de su semestre cuando visite a O’Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro comenzará a las 21:30 en el estadio El Teniente de Rancagua y definirá cuál de los dos equipos accederá a los octavos de final del certamen continental.
El partido será dirigido por el árbitro colombiano Wilmar Roldán y tendrá un premio importante para el ganador: el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera Deportivo Recoleta. El club de la Ribera buscará hacer valer la ventaja conseguida en la ida y dar un paso más en uno de los grandes objetivos deportivos de la temporada.
Te puede interesar
Dejá tu comentario