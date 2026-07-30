Newell's vs. Boca por Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

La "Lepra" comenzó el certamen con una victoria por 1 a 0 frente a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa e intentará darle continuidad a ese buen inicio cuando vuelva a presentarse ante su gente. El conjunto rosarino intentará aprovechar la localía para sumar un nuevo triunfo y mantenerse en los primeros puestos de su zona.