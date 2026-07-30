Newell's vs. Boca por Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" viene de sufrir una dura derrota ante Riestra y buscará recuperarse ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa. Los detalles en la nota.
Boca buscará conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 cuando visite este domingo a Newell's, en uno de los encuentros más atractivos de la tercera fecha de la Zona A.
El partido se disputará desde las 17, en el estadio Marcelo Bielsa, y lo televisará TNT Sports. Además, Andrés Merlos será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Facundo Rodríguez y Juan Del Fueyo. En el VAR estará Adrián Franklin.
La "Lepra" comenzó el certamen con una victoria por 1 a 0 frente a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa e intentará darle continuidad a ese buen inicio cuando vuelva a presentarse ante su gente. El conjunto rosarino intentará aprovechar la localía para sumar un nuevo triunfo y mantenerse en los primeros puestos de su zona.
El "Xeneize", por su parte, debutó con una dura derrota ante Deportivo Riestra como visitante, mientras que el compromiso correspondiente a la segunda fecha ante Estudiantes fue postergado debido a su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
Además, el conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena llega con un plantel renovado tras un mercado de pases en el que incorporó nombres de jerarquía para afrontar el segundo semestre. Entre los refuerzos se destacan Sebastián Villa, Leandro Lozano y Álvaro Montero.
Formaciones de Newell’s vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: TNT Sports.
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