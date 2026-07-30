Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO O'Higgins vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Este jueves desde las 21:30, Boca afrontará una prueba de fuego en el estadio El Teniente de Rancagua cuando se mida ante O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Tras el 1-0 en La Bombonera, al Xeneize le alcanza con un empate para asegurar su boleto a los octavos de final, donde ya espera Deportivo Recoleta.