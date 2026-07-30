Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO O'Higgins vs. Boca, por la Copa Sudamericana
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver O'Higgins vs. Boca por la Copa Sudamericana.
Este jueves desde las 21:30, Boca afrontará una prueba de fuego en el estadio El Teniente de Rancagua cuando se mida ante O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Tras el 1-0 en La Bombonera, al Xeneize le alcanza con un empate para asegurar su boleto a los octavos de final, donde ya espera Deportivo Recoleta.
El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca dar vuelta la página tras el duro traspié sufrido ante Deportivo Riestra (3-0) en el arranque del Clausura. Para este duelo clave, el "Vasco" no guardará nada: pondrá en cancha a la columna vertebral del equipo y apostará por un cambio táctico, volviendo al clásico esquema 4-3-1-2 que marcó su primera etapa en el club.
Por su parte, O'Higgins llega descansado y enfocado al 100%. El DT del cuadro chileno decidió preservar a todos sus titulares en el compromiso del fin de semana ante Deportes Concepción para salir con lo mejor ante el Xeneize. Obligado a remontar la serie ante su gente, el local deberá asumir la iniciativa desde el primer minuto, un escenario que podría dejarle espacios servidos a Boca para golpear de contra.
Boca buscará hacer valer la diferencia obtenida en Buenos Aires para sellar su pase de ronda y mantener vivo uno de los principales objetivos del año.
O'Higgins vs. Boca, por la Copa Sudamericana 2026: formaciones
- O'Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO O'Higgins vs. Boca
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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