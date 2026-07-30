¿Cábala? Álvaro Montero repitió su histórico gesto en la previa de Boca ante O'Higgins
El arquero colombiano volvió a hacer un gesto muy particular en la antesala del partido, que no tardó en volverse viral.
En la antesala del encuentro de este jueves frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana, por un lugar en los octavos de final; el arquero de Boca, Álvaro Montero, volvió a capturar la atención de las cámaras y de los hinchas al repetir un particular ritual que ya se convirtió en su sello distintivo.
Tal como había ocurrido una semana atrás en el partido de ida disputado en La Bombonera, los futbolistas aguardaban el tradicional saludo protocolar cuando la transmisión enfocó al guardameta. En ese instante, Montero levantó su mano derecha y flexionó repetidamente el dedo índice mientras miraba de frente al lente de la cámara, replicando exactamente la misma escena.
Exactamente lo mismo había hecho hace una semana, en el que había sido su estreno con la camiseta azul y oro. Sin dudas su presentación, que luego se apoyó en una buena noche bajo los tres palos, no pasó desapercibida, y el video con el gesto no tardó en volverse viral y en despertando la curiosidad de los hinchas "xeneizes".
El origen del ritual de Álvaro Montero y su paso por Colombia
El propio futbolista se encargó de explicar en reiteradas oportunidades que este característico movimiento nació como un código íntimo y personal junto a su hija. Sin embargo, con el correr del tiempo y durante su exitoso paso por Millonarios de Bogotá, la seña traspasó el ámbito familiar y fue adoptada de manera masiva por los simpatizantes del conjunto colombiano.
Curiosamente, durante su breve ciclo en Vélez —institución con la que también alzó la Supercopa Argentina—, el arquero prácticamente no recurrió a este símbolo. Lejos de dejarlo en el olvido, decidió recuperarlo desde su estreno oficial en el arco del Xeneize, marcando así el inicio de una nueva etapa y dejando en claro que el gesto lo acompañará en este ciclo en el fútbol argentino.
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