MinutoUno

EN VIVOTorneo Clausura

Minuto a minuto de Rosario Central vs. Estudiantes (RC), por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

Rosario Central necesita ganar y esperar que Boca y Argentinos no consigan un triunfo para consagrarse campeón de Liga.

Rosario Central necesita ganar y esperar que Boca y Argentinos no consigan un triunfo para consagrarse campeón de Liga.
MinutoUno
Deportes
Rosario Central
Estudiantes de Rio Cuarto

El "Canalla" recibe al ya descendido Estudiantes con el objetivo de ganar y esperar que tanto Boca como Argentinos pierdan puntos en sus respectivas presentaciones.

Compartí en redes:

EN VIVO

Rosario Central recibe a Estudiantes (RC) este sábado, desde las 17.30, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN 2, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y tendrá a Héctor Paletta a cargo del VAR.

Minuto a minuto de Rosario Central vs. Estudiantes (RC)

Cómo llegan Rosario Central y Estudiantes (RC)

El "Canalla" llega con un objetivo claro: quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual, una pelea que comparte con Boca y Argentinos Juniors, ambos con 60 puntos, mientras que Rosario Central suma 59 unidades.

El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará una victoria ante su gente para alcanzar la cima y esperar que ni el "Xeneize" ni el elenco de La Paternal consigan una victoria. Esto le permitirá consagrarse campeón de la Liga.

Además de estar clasificado a los octavos de final del torneo, atraviesa un gran presente futbolístico: viene de conseguir un agónico triunfo por 2-1 frente a Sarmiento, en Junín, acumula cuatro victorias consecutivas y lidera la Zona B con 31 puntos, junto a Argentinos.

Por su parte, el conjunto cordobés se ubica último en la Zona B, con apenas 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y diez derrotas. En su última presentación cayó 2-1 ante Gimnasia de La Plata, en condición de local, y ya se encuentra descendido a la Primera Nacional junto con Aldosivi.

Formaciones de Rosario Central vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
  • Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Horario y televisación

  • Hora: 17:30.

  • Estadio: Gigante de Arroyito.

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.

  • VAR: Héctor Paletta.

  • TV: ESPN 2.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar