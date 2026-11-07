Cómo se define el campeón de la Tabla Anual en caso de empate en puntos en el primer puesto
Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central llegan a la última fecha que se juega este sábado con serias chances de quedarse con el título.
El Torneo Clausura entra en su etapa más apasionante y este sábado, desde las 17:30, se definirá al campeón de la Tabla Anual. Con Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central en la pelea recta final, el reglamento de la Liga Profesional establece los criterios estrictos para consagrar al ganador en caso de igualdad de unidades.
El "Xeneize", comandado por Rodolfo Arruabarrena, lidera las posiciones con 60 puntos y una clara ventaja en el saldo de goles (+22). El "Bicho" de La Paternal lo iguala en unidades pero ostenta un saldo de +12, mientras que el "Canalla" acecha desde atrás con 59 puntos y un diferencial de +16.
El reglamento: cómo se define en caso de igualdad en la Tabla Anual
Según el Artículo 25 del reglamento oficial de la Liga Profesional de Fútbol, ante un eventual empate en la tabla general (a excepción de los cruces de descenso), el campeón se determinará mediante los siguientes parámetros sucesivos:
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Mayor diferencia de gol: Favorece al equipo que tenga el mejor saldo neto entre tantos convertidos y recibidos.
Mayor cantidad de goles a favor: Si persiste la paridad en la diferencia, se consagrará el conjunto con más goles marcados en la temporada.
Tabla General de Fair Play 2026: En caso de continuar igualados, se definirá por la puntuación del ranking disciplinario.
Sorteo: De subsistir la paridad absoluta tras los tres ítems anteriores, el Comité Ejecutivo de la LPF realizará un sorteo para dirimir al campeón.
Cabe destacar que no habrá partido de desempate en cancha neutral, ya que esa instancia queda reservada únicamente para la definición del descenso, donde Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi ya perdieron la categoría.
Los números de Boca y la hazaña que necesita Argentinos Juniors
En la previa de la fecha 16, Boca cuenta con la gran ventaja de que una victoria ante Defensa y Justicia en La Bombonera le garantizará el título sin depender de lo que suceda con Rosario Central ni Argentinos Juniors.
Sin embargo, en el hipotético caso de que tanto el Xeneize como el Bicho ganen sus respectivos encuentros y alcancen los 63 puntos, la brecha de goles le da un aire de tranquilidad a los de La Ribera.
Si el elenco boquense superara al Halcón por 1-0, los dirigidos por La Paternal deberían golear a Huracán por 11 goles o más para arrebatarle el primer lugar. Además, si Argentinos lograra igualar la diferencia de gol de Boca, la ventaja en el segundo criterio (goles a favor) sigue favoreciendo ampliamente al Xeneize, que contabiliza 45 tantos contra los 37 del Bicho.
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