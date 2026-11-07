Cómo se define el campeón de la Tabla Anual en caso de empate en puntos en el primer puesto

Sin embargo, en el hipotético caso de que tanto el Xeneize como el Bicho ganen sus respectivos encuentros y alcancen los 63 puntos, la brecha de goles le da un aire de tranquilidad a los de La Ribera.

Si el elenco boquense superara al Halcón por 1-0, los dirigidos por La Paternal deberían golear a Huracán por 11 goles o más para arrebatarle el primer lugar. Además, si Argentinos lograra igualar la diferencia de gol de Boca, la ventaja en el segundo criterio (goles a favor) sigue favoreciendo ampliamente al Xeneize, que contabiliza 45 tantos contra los 37 del Bicho.