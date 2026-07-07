Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Gol de Egipto en otra contra letal
Ahora Egipto le gana 2-0 a la Selección Argentina, que empieza a complicarse.
EN VIVOMundial 2026
El conjunto de Lionel Scaloni busca este martes el pasaje a los cuartos de final ante el sorprendente equipo africano.
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Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, y con el objetivo de continuar en la defensa de la corona, la Selección Argentina enfrenta este martes a Egipto en el marco del choque de octavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El partido se juega desde las 13 horas de la Argentina en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con arbitraje del francés François Letexier y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor de Colombia vs. Suiza, que juegan más tarde.
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