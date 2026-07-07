Los famosos coparon Atlanta para alentar a la Selección Argentina ante Egipto
Distintas figuras del espectáculo compartieron en sus redes sociales cómo viven el duelo de octavos de final del Mundial 2026.
La Selección Argentina afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 frente a Egipto y, como ocurre en cada presentación del equipo de Lionel Scaloni, varias figuras del espectáculo se sumaron al aliento desde las tribunas y las redes sociales.
Una de las primeras en mostrar su llegada al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue Marcela Tinayre. A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió imágenes del estadio mientras los hinchas comenzaban a ocupar las tribunas para vivir una nueva jornada mundialista.
Otra de las celebridades que viajó para acompañar a la Albiceleste fue Jimena Barón. La cantante asistió junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Arturo y Momo. Desde el estadio publicó una postal familiar y acompañó la imagen con un mensaje cargado de emoción: "Argentina te amo".
Las redes se llenaron de apoyo para la Albiceleste
Nati Jota también mostró cómo vive la previa del encuentro. En sus historias de Instagram compartió una fotografía junto a uno de los integrantes de la murga "Los Sin Entradas", el reconocido grupo de hinchas que acompaña a la Selección argentina en cada competencia internacional y que volvió a ponerle color a las tribunas en Estados Unidos.
Quien tampoco quiso perderse el encuentro fue La Mona Jiménez. El histórico cantante de cuarteto apareció durante la transmisión oficial mientras entonaba el Himno Nacional Argentino desde una de las tribunas del estadio, una imagen que rápidamente fue celebrada por los fanáticos en las redes sociales.
Las publicaciones de los famosos no tardaron en multiplicarse en Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios reaccionaron a las fotos y videos compartidos desde Atlanta, reflejando la enorme expectativa que genera el partido de octavos de final.
Con las tribunas colmadas de camisetas albicelestes y el apoyo de miles de argentinos, la Selección volvió a sentirse acompañada dentro y fuera de la cancha. Una vez más, artistas, conductores e influencers se sumaron a la ilusión de todo un país que sueña con seguir avanzando en el Mundial 2026.
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