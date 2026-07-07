Los famosos coparon Atlanta para alentar a la Selección Argentina ante Egipto

Las publicaciones de los famosos no tardaron en multiplicarse en Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios reaccionaron a las fotos y videos compartidos desde Atlanta, reflejando la enorme expectativa que genera el partido de octavos de final.

Con las tribunas colmadas de camisetas albicelestes y el apoyo de miles de argentinos, la Selección volvió a sentirse acompañada dentro y fuera de la cancha. Una vez más, artistas, conductores e influencers se sumaron a la ilusión de todo un país que sueña con seguir avanzando en el Mundial 2026.