En bikini y en el jacuzzi: la foto de Leila Gianni para alentar a la Selección Argentina que generó revuelo
La concejal libertaria una vez más dividió opiniones en las redes sociales por una nueva imagen subida de tono.
El clima del Mundial 2026 se vive con una intensidad única en todos los ámbitos, y la política no es la excepción. En las últimas horas, la concejal de La Libertad Avanza en La Matanza, Leila Gianni, volvió a sacudir el avispero digital al compartir una particular y descontracturada muestra de apoyo para el conjunto nacional.
A través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), la funcionaria libertaria publicó una fotografía donde se la puede ver relajada dentro de un jacuzzi, vistiendo una bikini con los colores celeste y blanco en un claro guiño patriótico.
La imagen no tardó en viralizarse y reactivar las discusiones sobre la estética y los límites de la comunicación de los dirigentes públicos en las plataformas virtuales.
"Todos alentando a la selección. VAMOS ARGENTINA!", escribió Gianni para acompañar el posteo, sumándose a la ola de optimismo que inunda al país.
Leila Gianni, un perfil de alto voltaje que divide opiniones
No es la primera vez que la dirigente matancera genera controversia por su actividad en el universo digital. En anteriores oportunidades, Gianni ya había quedado en el ojo de la tormenta debido a la publicación de fotografías subidas de tono, un estilo que rompe de manera tajante con el histórico molde de la formalidad política y que despierta tanto encendidos elogios de sus seguidores como duras críticas de la oposición.
Mientras sus adherentes celebran su perfil genuino, moderno y "sin filtros" para mostrar su vida cotidiana, sus detractores le cuestionan la exposición en momentos de fuerte tensión social y legislativa en el principal distrito de la provincia de Buenos Aires. Lejos de amedrentarse por el debate, la concejal libertaria volvió a demostrar que sabe cómo capturar la atención de la agenda digital, combinando esta vez la rosca política, la sensualidad y la pasión mundialista.
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