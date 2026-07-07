En bikini y en el jacuzzi: la foto de Leila Gianni para alentar a la Selección Argentina que generó revuelo

Leila Gianni, un perfil de alto voltaje que divide opiniones

No es la primera vez que la dirigente matancera genera controversia por su actividad en el universo digital. En anteriores oportunidades, Gianni ya había quedado en el ojo de la tormenta debido a la publicación de fotografías subidas de tono, un estilo que rompe de manera tajante con el histórico molde de la formalidad política y que despierta tanto encendidos elogios de sus seguidores como duras críticas de la oposición.