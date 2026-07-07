Quién es el arquero de Egipto figura ante la Selección Argentina y dónde juega: la historia de Mostafa Shobeir

VAMOS LEO QUE NO PASA NADA pic.twitter.com/VtjyF0rVW1 — minutouno (@minutounocom) July 7, 2026

La consolidación de Shobeir antes del Mundial 2026

Mostafa Shobeir, nacido en Guiza, milita actualmente en Al Ahly, uno de los clubes más grandes e imponentes de África. Su carrera en este club comenzó en las divisiones juveniles y en 2020 fue promovido al plantel profesional, ganando protagonismo de manera progresiva. Un momento de quiebre en su trayectoria ocurrió en la final de la Champions League africana de 2023, donde debió reemplazar por lesión a Mohamed El-Shenawy, respondiendo con gran solvencia bajo los tres palos.