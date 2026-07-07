Quién es el arquero de Egipto figura ante la Selección Argentina y dónde juega: la historia de Mostafa Shobeir
Conocé la increíble historia de Mostafa Shobeir, el arquero titular de Egipto en el Mundial 2026 que carga con un gran legado familiar histórico.
Con solo 26 años, Mostafa Shobeir se perfila como una de las máximas figuras del equipo rival. El arquero de Egipto ahogó los gritos de la Selección Argentina en los octavos de final, respaldado por su excelente nivel actual y una particular historia familiar vinculada a los mundiales.
La consolidación de Shobeir antes del Mundial 2026
Mostafa Shobeir, nacido en Guiza, milita actualmente en Al Ahly, uno de los clubes más grandes e imponentes de África. Su carrera en este club comenzó en las divisiones juveniles y en 2020 fue promovido al plantel profesional, ganando protagonismo de manera progresiva. Un momento de quiebre en su trayectoria ocurrió en la final de la Champions League africana de 2023, donde debió reemplazar por lesión a Mohamed El-Shenawy, respondiendo con gran solvencia bajo los tres palos.
Desde su debut en el seleccionado nacional en 2024, se adueñó por completo del puesto gracias a su personalidad y enormes reflejos. De hecho, viene de atajar un penal clave en la definición de 16avos de final contra Australia.
El histórico partido de su padre en Egipto
Más allá de sus capacidades deportivas, Mostafa carga con un legado único. Su padre, Ahmed Shobeir, defendió el mismo arco durante el Mundial de Italia 1990, marcando el retorno de los Faraones al certamen tras 56 años de ausencia. Sin embargo, Ahmed fue protagonista de un suceso que cambió el reglamento del fútbol para siempre.
Durante un tedioso empate 0-0 frente a Irlanda en la fase de grupos en Palermo, ambos equipos abusaron del pase atrás hacia el portero para hacer tiempo. La constante especulación, donde el padre de Mostafa tomaba el balón con las manos reiteradamente, llevó a que la FIFA y la IFAB prohibieran dos años más tarde que los arqueros tomaran la pelota con las manos tras un pase deliberado de un compañero.
Ahora, más de tres décadas después de que naciera aquella famosa regla del pase atrás, su hijo defiende el arco y se presenta como una pieza fundamental que intentará detener los avances albicelestes en el actual torneo internacional.
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