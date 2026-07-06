Los 11 de Lionel Scaloni para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
Con varios cambios, el entrenador de la Selección Argentina ya tiene el equipo definido para buscar los cuartos de final del certamen.
La Selección Argentina se enfrenta este martes ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, y tomando nota de lo que fue un flojo partido, el entrenador Lionel Scaloni mete mano con varios cambios respecto al equipo que logró el triunfo sufrido ante Cabo Verde.
El partido se juega este martes desde las 13 horas de la Argentina en el Atlanta Stadium, con televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
En la previa ya en Atlanta, el entrenador dio la clásica conferencia de prensa en la que si bien no dio los once nombres, sí confirmó que ya tiene el equipo y que lo dará horas antes del encuentro, como suele acostumbrar, y tras anunciárselo a los futbolistas en la charla técnica.
De todos modos, Scaloni dejó entrever que las versiones periodísticas sobre los cambios que hará en el equipo estaban bien encaminados. Y además con ratificar a Lionel Messi, también mencionó a dos futbolistas que parecen meterse en la alineación: Leandro Paredes, hasta ahora suplente, y Alexis Mac Allister, que se mantendría como titular.
Basándose en los trascendidos, el DT introduce un cambio por línea: vuelve Nicolás Tagliafico en lugar de Facundo Medina, el ingreso de Paredes por Thiago Almada y el cambio de 9, con la titularidad para Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez.
Otro nombre que había sonado con chances de meterse en el once era el de Nicolás González, aunque con el correr de las horas pareció perder fuerza. Sin embargo, se descarta un ingreso saltando desde el banco de suplentes.
Los 11 de Lionel Scaloni: la probable formación de la Selección Argentina vs. Egipto
Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
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