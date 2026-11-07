Minuto a minuto en vivo de Argentinos Juniors vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

Cómo llegan Argentinos y Huracán

El conjunto de La Paternal llega a este compromiso luego de vencer por 2-1 a Atlético Tucumán en condición de visitante y suma 60 puntos en la Tabla Anual, los mismos que Boca. De esta manera, el equipo dirigido por Nicolás Diez tendrá la posibilidad de consagrarse campeón si consigue una victoria ante Huracán y el "Xeneize" no logra vencer a Defensa y Justicia.

Además, Argentinos buscará cerrar la fase regular con un triunfo que le permita sostener su buen presente y llegar de la mejor manera a los octavos de final del Torneo Clausura.

Por su parte, el "Globo" viene de sufrir una derrota por 2-0 frente a Tigre en Parque Patricios y ocupa el noveno lugar de la Zona B, con 19 puntos. De esta manera, el equipo de Diego Martínez necesita ganar y esperar otros resultados para intentar meterse entre los ocho mejores y conseguir la clasificación a los octavos de final.