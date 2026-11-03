La ventaja que tiene Boca sobre Argentinos y Rosario Central para quedarse con la Tabla Anual 2026
El Xeneize comparte la cima con el Bicho, mientras que el Canalla está a un punto. Todo se definirá el próximo sábado 7 de noviembre en simultáneo.
Boca afrontará la última jornada del Torneo Clausura 2026 con una ventaja importante en la pelea por terminar primero en la Tabla Anual. El equipo de La Ribera comparte los 60 puntos con Argentinos Juniors, pero cuenta con una diferencia de gol considerablemente superior, un factor que podría resultar determinante para definir al ganador.
El Xeneize acumula un saldo de +22, mientras que el Bicho registra +12. Rosario Central, por su parte, aparece tercero con 59 unidades y una diferencia de +16.
De esta manera, si Boca y Argentinos terminan igualados en puntos, el conjunto azul y oro se quedará con el primer puesto gracias al primer criterio de desempate. El Canalla también necesitaría superar al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la clasificación para quedarse con la cima.
La diferencia de gol, el principal aliado de Boca
El reglamento de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) establece que, cuando dos o más equipos terminan igualados en puntos en alguna posición de la tabla general —excepto en las ubicaciones que determinan los descensos—, se aplican distintos criterios.
El primero es la diferencia de goles. Si persiste la igualdad, se toma en cuenta la mayor cantidad de tantos convertidos. En caso de continuar el empate, se considera la ubicación en la tabla de Fair Play 2026 y, como última instancia, se realiza un sorteo organizado por el Comité Ejecutivo.
Por eso, Boca llega con una ventaja significativa: Argentinos necesitaría descontar diez goles de diferencia para igualar su registro, mientras que Rosario Central está seis tantos por detrás.
Los partidos de la última fecha
Los tres candidatos jugarán el sábado 7 de noviembre a las 17:30, en una jornada que definirá quién termina en lo más alto de la clasificación anual.
-
Boca (60 puntos, +22): recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera.
-
Argentinos Juniors (60 puntos, +12): será local frente a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona.
-
Rosario Central (59 puntos, +16): enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.
El triunfo de Boca ante River en el Superclásico le permitió recuperar el liderazgo y llegar a la definición dependiendo de sus propios resultados. Ahora, además de conseguir un buen resultado frente al Halcón, el club de la Ribera cuenta con una diferencia de gol que puede convertirse en su principal respaldo para quedarse con el primer lugar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario