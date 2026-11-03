La ventaja que tiene Boca sobre Argentinos y Rosario Central para quedarse con la Tabla Anual 2026

El primero es la diferencia de goles. Si persiste la igualdad, se toma en cuenta la mayor cantidad de tantos convertidos. En caso de continuar el empate, se considera la ubicación en la tabla de Fair Play 2026 y, como última instancia, se realiza un sorteo organizado por el Comité Ejecutivo.

Por eso, Boca llega con una ventaja significativa: Argentinos necesitaría descontar diez goles de diferencia para igualar su registro, mientras que Rosario Central está seis tantos por detrás.

Los partidos de la última fecha

Los tres candidatos jugarán el sábado 7 de noviembre a las 17:30, en una jornada que definirá quién termina en lo más alto de la clasificación anual.

Boca (60 puntos, +22): recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera.

Argentinos Juniors (60 puntos, +12): será local frente a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona.

Rosario Central (59 puntos, +16): enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

El triunfo de Boca ante River en el Superclásico le permitió recuperar el liderazgo y llegar a la definición dependiendo de sus propios resultados. Ahora, además de conseguir un buen resultado frente al Halcón, el club de la Ribera cuenta con una diferencia de gol que puede convertirse en su principal respaldo para quedarse con el primer lugar.