Minuto a minuto en vivo de Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

Golazo agónico de River
El "Millonario" armó otra gran jugada colectiva, con doble caño de Meza y definición de Thiago Almada.
EN VIVOTorneo Clausura
El "Millonario" buscará sumar su tercera victoria al hilo, aunque enfrente tendrá a Atlético Tucumán, que viene de dar el golpe en el Cilindro.
19:21
19:11
19:03
17:52
17:42
17:26
17:26
17:26
Atlético Tucumán recibe a River en el Monumental José Fierro, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, programado para este sábado a las 17:30, será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
Te puede interesar
Dejá tu comentario