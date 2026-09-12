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Minuto a minuto en vivo de Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

Tobías Andrada puso el 1-0 de River ante Atlético Tucumán.

Tobías Andrada puso el 1-0 de River ante Atlético Tucumán.
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El "Millonario" buscará sumar su tercera victoria al hilo, aunque enfrente tendrá a Atlético Tucumán, que viene de dar el golpe en el Cilindro.

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EN VIVO

Atlético Tucumán recibe a River en el Monumental José Fierro, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, programado para este sábado a las 17:30, será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Minuto a minuto de Atlético Tucumán vs. River

Golazo agónico de River

El "Millonario" armó otra gran jugada colectiva, con doble caño de Meza y definición de Thiago Almada.

Agónico empate de Atlético Tucumán

El Decano había crecido en el último tramo del partido, y tras una pelota parada, Ferreira puso el 1-1 parcial.

El palo salva a River

A los 30, y con 10, Atlético Tucumán tuvo una clarísima a través de Canelo, pero la pelota dio en el palo.

GOLAZO COLECTIVO DE RIVER

Andrada pone el 1-0 luego de una gran jugada colectiva.

Expulsado Nicola a los 12 minutos

El atacante vio la roja por un duro golpe a Lucas Martínez Quarta.

Cómo llegan Atlético Tucumán y River

El "Decano" llega a este compromiso en el cuarto puesto de la Zona B con 13 puntos, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs. Además, atraviesa un gran momento, ya que viene de vencer 2-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez.

Por su parte, River, que consiguió dos triunfos consecutivos desde la llegada de Leonardo Ponzio, aparece en el noveno lugar con 10 unidades y llega con el envión de haber conseguido una contundente victoria por 3-1 ante Independiente Rivadavia como local. De esta manera, intentará volver a sumar de a tres para meterse entre los ocho mejores y escalar posiciones en la Tabla Anual.

Al igual que en el duelo ante Banfield en el Florencio Sola, River contará con el apoyo de sus hinchas, ya que Atlético Tucumán destinó 5.250 localidades para la parcialidad del "Millonario".

Formaciones de Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

  • Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Horario y televisación

  • Hora: 17:30.

  • Estadio: Monumental José Fierro.

  • Árbitro: Andrés Gariano.

  • VAR: Silvio Trucco.

  • TV: TNT Sports.

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