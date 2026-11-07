EN VIVOTorneo Clausura
Minuto a minuto en vivo de Boca vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: resultado y goles
MinutoUno
El "Xeneize", que viene de vencer a River en el Superclásico, buscará una victoria ante Defensa para asegurarse el primer puesto de la Tabla Anual.
Boca y Defensa y Justicia se miden este sábado, desde las 17.30, en La Bombonera, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y tendrá a Yamil Possi a cargo del VAR.
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