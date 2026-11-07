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Minuto a minuto en vivo de Boca vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: resultado y goles

Boca buscará una victoria que le permita consagrarse campeón de la Tabla Anual. 

Boca buscará una victoria que le permita consagrarse campeón de la Tabla Anual. 
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El "Xeneize", que viene de vencer a River en el Superclásico, buscará una victoria ante Defensa para asegurarse el primer puesto de la Tabla Anual.

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Boca y Defensa y Justicia se miden este sábado, desde las 17.30, en La Bombonera, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y tendrá a Yamil Possi a cargo del VAR.

Minuto a minuto de Boca vs. Defensa y Justicia

Todo listo en la Bombonera para el partido clave en busca de la Tabla Anual

Cómo llegan Boca y Defensa y Justicia

El "Xeneize" llega envalentonado tras vencer a River en el Superclásico y buscará quedarse con la victoria en su casa para consagrarse campeón de la Tabla Anual. Hasta el momento, lidera las posiciones con 60 unidades junto a Argentinos Juniors, aunque tiene mejor diferencia de gol. En el tercer escalón llega Rosario Central, con 59 puntos.

En cuanto a su zona, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena se ubica segundo, con 30 puntos, y ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final del certamen doméstico.

Por su parte, Defensa y Justicia también atraviesa una buena campaña y llega con la clasificación a los playoffs asegurada. El "Halcón" ocupa el cuarto puesto, con 28 puntos, y viene de igualar 1-1 frente a Independiente en Florencio Varela. De esta manera, buscará dar el golpe para cerrar la fase regular con una victoria y mejorar su ubicación en la tabla.

Formaciones de Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Horario y televisación

  • Hora: 17:30.

  • Estadio: La Bombonera.

  • Árbitro: Sebastián Zunino.

  • VAR: Yamil Possi.

  • TV: ESPN Premium.

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