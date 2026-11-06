El detalle de la camiseta de Boca para la final de la Copa Sudamericana que hizo estallar las redes

Aunque todavía resta la confirmación oficial, la posibilidad ya generó entusiasmo entre los simpatizantes, que encontraron en ese detalle un guiño a una noche histórica. El club de la Ribera buscará que la elección de la indumentaria sea el comienzo de otro recuerdo inolvidable. El objetivo deportivo será volver a levantar un trofeo internacional y terminar con una espera de 19 años desde aquella consagración en la Libertadores.