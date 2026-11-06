El detalle de la camiseta de Boca para la final de la Copa Sudamericana que hizo estallar las redes
Una imagen publicada por la CONMEBOL, con Leandro Paredes como protagonista, anticipó la posible indumentaria del Xeneize para enfrentar a Atlético Mineiro.
Boca podría disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 con una combinación que despierta recuerdos imborrables entre sus hinchas: la camiseta azul y oro titular acompañada por un pantalón amarillo. La pista apareció en una publicación de la CONMEBOL y rápidamente generó repercusión en las redes sociales.
La imagen muestra a Leandro Paredes con la ropa que utilizaría el equipo de La Ribera en el partido decisivo frente a Atlético Mineiro, programado para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
El pantalón amarillo de Boca y el recuerdo de la Libertadores 2007
La posible elección no pasó inadvertida para los hinchas, que enseguida relacionaron esa combinación con una de las conquistas más importantes de la historia del club: la Copa Libertadores 2007. En aquella edición, se consagró campeón tras superar con contundencia a Gremio en la final.
El equipo argentino ganó 5-0 en el resultado global y tuvo a Juan Román Riquelme como gran figura de la serie. El actual presidente fue decisivo en Porto Alegre, donde convirtió dos goles. Por eso, el pantalón amarillo despertó una asociación inmediata con aquella campaña que terminó con el último título continental del Xeneize.
La diferencia con la indumentaria de 2007
De confirmarse la vestimenta anticipada por la CONMEBOL, habría una particularidad respecto de la utilizada en aquella final frente al conjunto brasileño. En 2007, Boca había completado su uniforme con medias azules que tenían una franja amarilla. Para el encuentro ante el Galo, en cambio, la combinación también incluiría medias amarillas.
Aunque todavía resta la confirmación oficial, la posibilidad ya generó entusiasmo entre los simpatizantes, que encontraron en ese detalle un guiño a una noche histórica. El club de la Ribera buscará que la elección de la indumentaria sea el comienzo de otro recuerdo inolvidable. El objetivo deportivo será volver a levantar un trofeo internacional y terminar con una espera de 19 años desde aquella consagración en la Libertadores.
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