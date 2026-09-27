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Minuto a minuto en vivo de Columbus Crew vs. Inter Miami de Lionel Messi: goles y resultado

Columbus Crew vs. Inter Miami por la MLS. 

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Inter Miami
Lionel Messi

El conjunto de Florida, con el astro argentino desde el arranque, tiene una visita importante este domingo.

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Con el astro argentino Lionel Messi desde el arranque a días de su esperado partido despedida en la Selección Argentina, Inter Miami visita a Columbus Crew por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El partido se juega este domingo desde las 20 horas de la Argentina en Lower.com Field.

Minuto a minuto de Columbus Crew vs. Inter Miami

GOLAZO DE LIONEL MESSI

El astro argentino, de tiro libre, pone el 1-1 parcial.

Josef Martínez pone el 1-0 de penal

Se cumple la "ley del ex" y el venezolano abre el marcador para el conjunto local.

Penal para Colombus Crew

El árbitro revisó un agarrón en el área y sancionó la pena máxima.

Formaciones de Colombus Crew vs. Inter Miami

Columbus Crew: Patrick Schulte; Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Eric Bailly y Mohamed Farsi; Anass Zaroury, Santiago Rodríguez, Dylan Chambost y Taha Habroune; Josef Martínez y Brais Méndez.

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Sergio Reguilón, Micae, Gonzalo Luján y Facundo Mura; Yannick Bright, Casemiro y Rodrigo De Paul; Dániel Pintér, Luis Suarez y Lionel Messi.

Cómo ver online Columbus Crew vs. Inter Miami

El partido es transmitido por la plataforma de streaming Apple TV. Para poder verlo se requiere ser cliente y además contar con MLS Season Pass.

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