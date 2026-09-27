Minuto a minuto en vivo de Columbus Crew vs. Inter Miami de Lionel Messi: goles y resultado

GOLAZO DE LIONEL MESSI
El astro argentino, de tiro libre, pone el 1-1 parcial.
EN VIVOMLS
El conjunto de Florida, con el astro argentino desde el arranque, tiene una visita importante este domingo.
Con el astro argentino Lionel Messi desde el arranque a días de su esperado partido despedida en la Selección Argentina, Inter Miami visita a Columbus Crew por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.
El partido se juega este domingo desde las 20 horas de la Argentina en Lower.com Field.
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