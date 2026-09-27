Inagotable: el golazo de tiro libre de Lionel Messi con el que quedó a un paso del récord histórico
El astro argentino sumó este domingo su gol 76 de pelota parada con una ejecución magistral, para quedar a tiro de Marcelinho Carioca.
La magia de Lionel Messi no se detiene y sigue rompiendo barreras en el fútbol internacional. En su visita con el Inter Miami a la cancha del Columbus Crew, el capitán de la Selección Argentina brilló una vez más al anotar un verdadero golazo de tiro libre para decretar el empate parcial de su equipo.
Se trata de una conquista que lo deja al mejor jugador de todos los tiempos a solo dos tantos de alcanzar la marca histórica absoluta a nivel mundial en esta vía.
El desarrollo del encuentro exigía rebeldía y el rosarino apareció con toda su jerarquía. El astro ejecutó una falta desde el sector derecho, en una posición sumamente complicada y con un ángulo muy cerrado para intentar directo al arco.
Sin embargo, sacó un remate magistral que se metió directamente en el ángulo más lejano del arquero, desatando la locura de los fanáticos y la admiración de todo el estadio.
Lionel Messi, a la caza del récord histórico
Con esta nueva conquista, el capitán del Inter Miami alcanzó los 76 goles de tiro libre en su carrera profesional. De esta manera, quedó a tan solo dos gritos de alcanzar al brasileño Marcelinho Carioca, quien actualmente ostenta la cima del récord histórico mundial en esta especialidad.
Así quedó la tabla histórica de goleadores de tiro libre:
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Marcelinho Carioca (Brasil): 78 goles
Lionel Messi (Argentina): 76 goles
Jair Rosa Pinto (Brasil): 74 goles
Roberto Dinamite (Brasil): 73 goles
Juninho Pernambucano (Brasil): 72 goles
Marcos Assunção (Brasil): 68 goles
Siniša Mihajlovi (Serbia): 67 goles
Jorge Aravena (Chile): 65 goles
Cristiano Ronaldo (Portugal): 64 goles
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