Con gol de Lionel Messi y asistencia de Rodrigo De Paul, Inter Miami empató 2-2 con San Diego

En el medio, Messi, de tiro libre y con complicidad del arquero, puso el 1-1 parcial: el astro argentino lanzó un centro que no tocó en nadie y se le coló al arquero por el segundo palo. En el complemento, y tras varias chances generadas por el equipo, Rodrigo De Paul asistió a Luis Suárez para la ventaja parcial del conjunto de Florida.