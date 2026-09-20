Con gol de Lionel Messi y asistencia de Rodrigo De Paul, Inter Miami empató 2-2 con San Diego

Empata San Diego
Dreyer se anota con un doblete para el 2-2 parcial en Florida.
EN VIVOMLS
En la previa al partido de despedida y tras el reciente título, Lionel Messi volvió a marcar en la MLS, aunque esta vez con algo de complicidad del arquero.
Tras la reciente conquista de la Campeones Cup, que afianzó a Lionel Messi como el futbolista más ganador de la historia, el Inter Miami igualó 2-2 este domingo por la noche en un compromiso de máxima exigencia por la fecha número 26 de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.
"Las Garzas" se presentaron en condición de local ante San Diego, duro rival procedente de la Conferencia Oeste, con el objetivo de consolidar su protagonismo en la tabla y achicar margen con el puntero Nashville, en la antesala de los playoffs.
En el Nu Stadium, la figura del conjunto visitante Anders Dreyer abrió la cuenta con una buena definición tras un descuido defensivo en el inicio del partido, y fue justamente el encargado de anotar el 2-2 definitivo ya cerca del cierre del encuentro.
En el medio, Messi, de tiro libre y con complicidad del arquero, puso el 1-1 parcial: el astro argentino lanzó un centro que no tocó en nadie y se le coló al arquero por el segundo palo. En el complemento, y tras varias chances generadas por el equipo, Rodrigo De Paul asistió a Luis Suárez para la ventaja parcial del conjunto de Florida.
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