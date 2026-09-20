Lionel Messi, cerca de otro récord: a cuánto quedó en el ranking histórico de goles de tiro libre
Esta vez con algo de fortuna, el capitán argentino estiró su registro en la pelota parada y quedó a tiro de alcanzar la marca máxima histórica a nivel global.
El genio rosarino no se detiene y continúa agigantando su leyenda en el fútbol mundial. En el marco del compromiso disputado este domingo frente a San Diego FC por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi volvió a dejar su sello inconfundible en la red al convertir un gol de tiro libre para el Inter Miami.
Con esta conquista, el capitán del conjunto estadounidense ratifica su vigencia absoluta y da un paso más en su persecución del récord absoluto de goles por la vía de la pelota parada, un cetro que ostenta el histórico mediocampo brasileño.
Hace menos de un mes, en la aplastante goleada 7-1 de Inter Miami ante Montreal, el mejor jugador de todos los tiempos había anotado un doblete por esta vía. En un solo encuentro había saltado del quinto al segundo puesto de la tabla histórica.
Cómo quedó Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores de tiro libre
Tras dejar atrás a notables figuras de la historia grande del fútbol internacional —como las marcas de Cristiano Ronaldo (64) y de Diego Armando Maradona (61)—, el rosarino se consolida en el podio de los máximos convertidores de la historia.
Messi se afanza en el segundo lugar con 75 goles de tiro libre en su carrera profesional y questá a solo 3 de los 78 que ostenta el brasileño Marcelinho Carioca, por ahora líder absoluto del ranking histórico.
A falta de pocas conversaciones para alcanzar la línea del brasileño, la carrera de rosarino sumará un nuevo hito histórico en el tramo final de su exitosa trayectoria.
La tabla completa de goleadores de tiro libre
- Marcelinho Carioca (Brasil) 78
- Lionel Messi (Argentina) 75
- Jair Rosa Pinto (Brasil) 74
- Roberto Dinamite (Brasil) 73
- Juninho Pernambucano (Brasil) 72
- Marcos Assunção (Brasil) 68
- Siniša Mihajlovi (Serbia) 67
- Jorge Aravena (Chile) 65
- Cristiano Ronaldo (Portugal) 64
- Zico (Brasil) 62
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario