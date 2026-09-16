Minuto a minuto en vivo de Corinthians vs. Estudiantes por la Copa Libertadores: goles y resultado

Final del primer tiempo, sin goles
El "Pincha" iguala 0-0 con el "Timao" y por ahora hay penales.
EN VIVONoche de Copa
Tras el empate registrado en La Plata, el "Pincha" buscará dar el golpe en Brasil y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores.
Corinthians y Estudiantes de La Plata juegan este miércoles, desde las 21.30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en la Neo Química Arena, será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y definirá al rival de Flamengo o Independiente del Valle en las semifinales.
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