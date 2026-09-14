Platense vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 202: horario, formaciones y TV

Platense recibe este martes a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la obligación de remontar el 2-0 sufrido en la ida disputada en el Maracaná. El duelo, que comenzará a las 19, será televisado por Telefe y Fox Sports y tendrá a Cristian Garay como árbitro principal, mientras que Juan Sepúlveda será el encargado del VAR.