Platense vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 202: horario, formaciones y TV
El "Calamar" cayó 2-0 en Brasil y tendrá la compleja tarea de revertir la serie para meterse por primera vez en su historia en las semifinales de la Libertadores. Los detalles en la nota.
Platense recibe este martes a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la obligación de remontar el 2-0 sufrido en la ida disputada en el Maracaná. El duelo, que comenzará a las 19, será televisado por Telefe y Fox Sports y tendrá a Cristian Garay como árbitro principal, mientras que Juan Sepúlveda será el encargado del VAR.
El "Calamar" viene de caer 2-1 ante Estudiantes por el Torneo Clausura, en un encuentro que ambos equipos pusieron formaciones alternativas debido a sus compromisos internacionales. Con este resultado, el elenco de Vicente López se ubicó en la decimotercera colocación con nueve unidades, fuera de los puestos de playoffs.
Sin embargo, el equipo dirigido por Martín Palermo buscará una remontada que le permita meterse entre los cuatro mejores del continente por primera vez en su historia.
Por su parte, Fluminense también sufrió una derrota durante el fin de semana: perdió 3-1 ante Atlético Mineiro por el Brasileirao, aunque mantuvo su lugar entre los primeros puestos del campeonato. El "Flu" se encuentra en el cuarto escalón, con 45 puntos.
El ganador de esta serie se enfrentará en las semifinales al vencedor del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, que comenzó con un triunfo 1-0 del conjunto brasileño en la ida.
Formaciones de Platense vs. Fluminense por la Copa Libertadores
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcão.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Ciudad de Vicente López.
Árbitro: Cristian Garay.
VAR: Juan Sepúlveda.
TV: Telefe y Fox Sports.
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