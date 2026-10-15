Minuto a minuto en vivo de Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, por la Copa Libertadores: resultado y goles

Cómo llegan Estudiantes y Flamengo

El equipo dirigido por Alexander Medina alcanzó esta instancia tras eliminar a Corinthians en los cuartos de final. Después de igualar 1-1 en La Plata, el conjunto argentino se impuso por 1-0 en Brasil gracias al gol de Alexis Castro en el tramo final del encuentro y se metió entre los cuatro mejores del continente.

De cara al encuentro, el conjunto platense tendrá varias bajas importantes. Gabriel Neves sufrió una fractura en la muñeca izquierda y se perderá lo que resta de la temporada, mientras que Jalil Elías también estará ausente por una lesión muscular.

A estas bajas se suman las suspensiones de Tomás Palacios y Leandro González Pirez. Sin embargo, Medina contará con una alternativa para reforzar la defensa: Marcos Rojo, quien regresó al club y fue habilitado para disputar la Copa Libertadores.

Por su parte, Flamengo llega a las semifinales tras superar a Independiente del Valle en los cuartos de final. De esta manera, el conjunto brasileño, que defiende el título conseguido en 2025, intentará hacer valer su experiencia para llevarse un resultado favorable de La Plata y definir la clasificación en el Maracaná.

En el Brasileirão, el "Mengão", que no contará con Jorginho en el mediocampo debido a una suspensión, viene de vencer 1-0 a Fluminense en el clásico carioca gracias al gol de Jorge Carrascal. Este resultado le permitió sumar tres puntos y mantenerse en la cima del campeonato, con 64 unidades, una más que Palmeiras.