Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes de La Plata vs. Flamengo por la Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Flamengo por el Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan este jueves a partir de las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. El duelo tendrá al paraguayo Juan Gabriel Benítez como árbitro principal y Ulises Mereles al frente del VAR.
El conjunto conducido por Alexander Medina selló su boleto a esta fase tras dejar en el camino a Corinthians. Luego del empate 1-1 como local, la escuadra albirroja logró una heroica victoria por 1-0 en territorio brasileño con un tanto agónico de Alexis Castro, clasificándose a las semifinales del certamen continental.
Para este compromiso, el técnico del "Pincha" debió rearmar la estructura del equipo por una severa racha de ausencias: Gabriel Neves quedó fuera por el resto del año debido a una fractura en la muñeca izquierda, mientras que Jalil Elías quedó descartado por una dolencia muscular. Asimismo, Tomás Palacios y Leandro González Pirez no podrán ser de la partida por suspensión. La buena noticia para el entrenador es la inclusión de Marcos Rojo, habilitado para la copa en su regreso a la institución.
En la vereda de enfrente, el actual campeón defensor arriba a La Plata tras eliminar a Independiente del Valle. El elenco carioca buscará cosechar un buen resultado fuera de casa para sellar el pase a la final en la vuelta dentro de la mítica cancha del Maracaná.
En el plano local, el "Mengão" lidera el Brasileirão con 64 puntos —uno por encima de Palmeiras— tras imponerse 1-0 ante Fluminense en el clásico con gol del colombiano Jorge Carrascal. No obstante, para el duelo copero en Argentina, el elenco visitante no dispondrá de Jorginho en la mitad de la cancha por sanción disciplinaria.
Formaciones de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Tobías Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Lucas Paquetá, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.
Cómo ver EN VIVO Estudiantes de La Plata vs. Flamengo
La televisación estará a cargo de Fox Sports, Telefe y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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