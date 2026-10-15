Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes de La Plata vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Para este compromiso, el técnico del "Pincha" debió rearmar la estructura del equipo por una severa racha de ausencias: Gabriel Neves quedó fuera por el resto del año debido a una fractura en la muñeca izquierda, mientras que Jalil Elías quedó descartado por una dolencia muscular. Asimismo, Tomás Palacios y Leandro González Pirez no podrán ser de la partida por suspensión. La buena noticia para el entrenador es la inclusión de Marcos Rojo, habilitado para la copa en su regreso a la institución.