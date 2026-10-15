Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores

El "Pincha" viene de eliminar a Corinthians en los cuartos de final, tras empatar 1-1 en La Plata y ganar 1-0 en Brasil con un gol de Alexis Castro sobre el final. De cara al próximo compromiso, el conjunto platense tendrá dos bajas importantes: Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en la muñeca izquierda y se perderá lo que resta de la temporada, y Jalil Elías, afectado por una lesión muscular.