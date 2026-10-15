Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores.
Estudiantes recibe a Flamengo este jueves, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro será televisado por Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium y contará con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que Ulises Mereles estará a cargo del VAR.
El "Pincha" viene de eliminar a Corinthians en los cuartos de final, tras empatar 1-1 en La Plata y ganar 1-0 en Brasil con un gol de Alexis Castro sobre el final. De cara al próximo compromiso, el conjunto platense tendrá dos bajas importantes: Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en la muñeca izquierda y se perderá lo que resta de la temporada, y Jalil Elías, afectado por una lesión muscular.
A estas bajas se suman las suspensiones de los defensores centrales Tomás Palacios y Leandro González Pirez. Sin embargo, Alexander Medina contará con una alternativa para reforzar la última línea: Marcos Rojo, quien regresó al club y fue habilitado para disputar la Copa Libertadores.
Por su parte, Flamengo, campeón defensor del título obtenido en 2025, llegó a las semifinales tras superar a Independiente del Valle en los cuartos de final. En el Brasileirão, viene de vencer 1-0 a Fluminense en el clásico carioca, resultado que le permitió mantenerse en la cima del campeonato, con 64 unidades, una más que Palmeiras.
Formaciones de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Tobías Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Lucas Paquetá, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Flamengo
La televisación estará a cargo de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario