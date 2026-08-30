Minuto a minuto en vivo de Independiente Rivadavia vs. Racing por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

Miljevic pone el 1-0 para Racing
La "Academia" sorprende a los 20 minutos para ponerse en ventaja.
EN VIVOTorneo Clausura
Racing viene de empatar con Boca y llega a Mendoza urgido de una victoria para acercarse a los puestos de playoffs. Los detalles en la nota.
Independiente Rivadavia y Racing se enfrentan este domingo, desde las 21:30, en el estadio Bautista Gargantini, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza.
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