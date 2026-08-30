Minuto a minuto en vivo de Independiente Rivadavia vs. Racing por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Racing

La "Lepra" mendocina llega con siete puntos y buscará volver al triunfo después de igualar sin goles ante Independiente en la jornada anterior. El conjunto dirigido por Alfredo Berti acumula dos victorias, un empate y tres derrotas en el campeonato, por lo que necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.

Además, Independiente Rivadavia viene de vencer a Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del certamen. En esa instancia, enfrentará a Atlético Tucumán, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen que lo vio campeón en 2025.

Por su parte, la "Academia" suma cinco unidades y también necesita una victoria para escalar posiciones en la Zona B. El equipo de Avellaneda viene de empatar 1-1 con Boca en el Cilindro, aunque anteriormente había sufrido tres derrotas consecutivas ante Tigre, Argentinos y Banfield.