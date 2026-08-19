Minuto a minuto en vivo de Independiente Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana: goles y resultado

Cómo llegan Independiente Santa Fe y River

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega al compromiso internacional con un importante envión después de conseguir su primer triunfo del semestre al derrotar 2-0 a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura, dejando atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas. Además, el encuentro marcó el debut como titular de Thiago Almada, uno de los principales refuerzos del "Millonario" para este semestre.

Ahora, River buscará trasladar esa recuperación a Colombia y conseguir un buen resultado en Bogotá para llegar con ventaja a la revancha, que se disputa la semana próxima en el Monumental.

Por otro lado, tras la suspensión del torneo local por el terremoto, el conjunto cafetero llega con su último partido disputado el 8 de agosto, cuando venció 2-0 a Boyacá Chicó. En caso de avanzar, el ganador de la serie enfrentará en cuartos al vencedor de Olimpia o Vasco da Gama.