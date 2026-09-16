Minuto a minuto en vivo de Inter Miami de Lionel Messi vs. Cruz Azul por la Campeones Cup: goles y resultado

Messi, furioso con los ábitros por algunos fallos adversos
Al astro lo derribaron claramente en el borde del área, el árbitro principal no sancionó nada y el 10 estalló como pocas veces.
EN VIVOCampeones Cup
El certamen enfrenta a los campeones de la MLS y la Liga MX y tiene un condimento especial: es el debut del Kily González.
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Lionel Messi tiene una nueva oportunidad de sumar un trofeo a su extensa carrera. Inter Miami se enfrentará este miércoles por la noche a Cruz Azul en el Nu Stadium, en una final correspondiente a la Campeones Cup 2026, un torneo que reúne a los últimos campeones de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.
El encuentro tendrá además un atractivo particular para el conjunto estadounidense, ya que marcará el comienzo del ciclo de Kily González como entrenador. El argentino asumió recientemente y tendrá su estreno nada menos que con la "Pulga" como principal figura de su equipo.
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