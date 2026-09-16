Minuto a minuto en vivo de Inter Miami de Lionel Messi vs. Cruz Azul por la Campeones Cup: goles y resultado

¿Qué es la Campeones Cup?

La Campeones Cup es una competencia que se disputa desde 2018 y enfrenta a los campeones de las principales ligas de Estados Unidos y México. En esta edición, Inter Miami accedió por haber conquistado la MLS en 2025, mientras que Cruz Azul llegó después de consagrarse en el fútbol mexicano.

A diferencia de otros torneos internacionales de la región, la Campeones Cup no es organizada por la Concacaf ni cuenta con aval de la FIFA. Se trata de una competencia surgida a partir de un acuerdo entre la MLS y la Liga MX.

Desde la MLS explicaron el origen del certamen: “Campeones Cup es un título creado conjuntamente por MLS y LIGA MX en 2018. Los participantes no reciben una invitación por su popularidad ni por las estrellas que tengan en la plantilla: deben ganar sus respectivas competiciones para llegar”. Por ese motivo, el partido entre Inter Miami y Cruz Azul reúne a los campeones de las dos ligas y define al ganador de esta copa en un único encuentro.