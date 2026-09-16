Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. Cruz Azul
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Inter Miami vs. Cruz Azul.
Lionel Messi tiene una nueva oportunidad de sumar un trofeo a su extensa carrera cuando el Inter Miami se enfrente este miércoles por la noche a Cruz Azul en el Nu Stadium en una final correspondiente a la Campeones Cup 2026, el torneo que enfrenta a los últimos campeones de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.
El partido se juega desde las 21 horas de la Argentina, con televisación a través de la app Apple TV que transmite los partidos de la Major League Soccer (MLS) y la Leagus Cup, entre otras competencias. Se accede a la plataforma de streaming través del pago de una suscripción.
El encuentro tendrá además un atractivo particular para el conjunto estadounidense al marcar el debut de Kily González como director técnico, quien asumió recientemente y tendrá su estreno nada menos que con la "Pulga" como principal figura de su equipo.
Esta competencia, disputada desde 2018 a partir de un acuerdo entre ambas ligas sin contar con organización de la Concacaf ni aval de la FIFA, encuentra al Inter Miami clasificado por haber conquistado la MLS en 2025 y a Cruz Azul tras consagrarse en el fútbol mexicano.
En tanto, para el capitán argentino el partido representa una motivación especial al atravesar un gran momento individual tras el Mundial 2026, sumando siete goles y cinco asistencias en ocho partidos disputados con su club desde su participación en la Copa del Mundo. Además, en las últimas horas se confirmó su partido despedida en la Selección Argentina.
Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami vs. Atlanta United
La televisación estará a cargo de Apple TV. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación.
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, aunque hay algunas opciones gratuitas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario