La conmovedora carta a Lionel Messi de un integrande del CT de la Selección: "Representás un fútbol..."
Un integrante clave del cuerpo técnico de Lionel Scaloni le dedicó un sentido mensaje en redes sociales al capitán tras anunciar su retiro de la Albiceleste.
El impacto por la noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando repercusiones y emoción en todos los niveles del fútbol mundial. Con la mira puesta en lo que será su gran función de despedida el próximo martes 6 de octubre en el estadio Monumental durante el amistoso por fecha FIFA frente a Benín, las muestras de cariño hacia el capitán albiceleste no se detienen dentro del predio de Ezeiza.
En esta oportunidad, quien sorprendió con un profundo mensaje en sus redes sociales fue Matías Manna, pieza fundamental en la estructura del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni. El analista de video e integrante del staff desde la época de Jorge Sampaoli eligió despedir al astro rosarino con una emotiva carta que reflexiona sobre el legado, la identidad del juego nacional y el estilo del N°10.
Lionel Messi, la emotiva carta y el cuerpo técnico de la Selección Argentina
En su publicación de Instagram, Manna resaltó el impacto cultural y táctico que significó el paso de la Pulga por el equipo nacional. "Priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10. Con su identidad, 'La Nuestra', desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así. En los mejores partidos de esta era Scaloni, jugó de esa determinada manera", expresó el colaborador del entrenador santafesino.
Asimismo, en un extracto que generó gran repercusión entre los fanáticos, el analista puso en valor la esencia del juego de Leo en una época caracterizada por la preparación física. "Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros, creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción. Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego", reflexionó.
Las palabras de Manna llegan además en un contexto de incertidumbre para el banco de suplentes de la Albiceleste. Con el contrato de Scaloni finalizando a fin de año y sin definición sobre su continuidad de cara a 2027, el futuro del cuerpo técnico —con la excepción confirmada de Walter Samuel, que iniciará su camino como DT principal— continúa siendo un enigma abierto de cara al próximo ciclo.
La carta completa de Matías Mana para la despedida de Lionel Messi
"Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego: “Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos”. “Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes”. “Volvimos a ser nosotros”.
En esta fecha Fifa de tu despedida, tu legado (entre tantos otros), ojalá sea que la Selección Argentina represente esa forma de jugar, ese estilo. Gracias por ser abanderado para que este proceso (2019-2026) tenga ese sello.
Un conjunto de ideas que llevan a un equipo a dominar a través de la pelota, a llenar el centro del campo para poder jugar con superioridad (gol vs. Argelia). Priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10. Con su identidad, “La Nuestra”, desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así. En los mejores partidos de esta era Scaloni, jugó de esa determinada manera.
Me encantaría que la Selección Argentina, en el predio que lleva tu nombre, con los árboles de fondo, nunca deje de entrenar y buscar ese estilo, que siga creciendo a través de cada entrenamiento, y que dentro de 15 o 20 años sea en cada partido reconocible.
Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros (Qué hubiera pasado con linea de 5 en lugar de Di Maria vs Francia?), creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción. Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego".
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