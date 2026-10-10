Minuto a minuto en vivo de River vs. Estudiantes (RC), por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

GOL DE RIVER
Huevo Acuña abre la cuenta a los 5 minutos de juego tras una buena jugada colectiva.
EN VIVOTorneo Clausura
El "Millonario" buscará reencontrarse con la victoria en el Monumental luego de la caída sufrida ante Huracán.
River y Estudiantes (RC) se miden este sábado, desde las 21.30, en el Monumental, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro contará con transmisión de ESPN Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.
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