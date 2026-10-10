¿Llega al Superclásico? Qué tiene Leandro Paredes y cuándo podría reincorporarse al equipo titular de Boca

Boca recibió una noticia preocupante de cara a la recta decisiva de la temporada. Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho y tendrá alrededor de tres semanas de recuperación, por lo que quedó descartado para los cruces ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.