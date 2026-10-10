¿Llega al Superclásico? Qué tiene Leandro Paredes y cuándo podría reincorporarse al equipo titular de Boca
El capitán del Xeneize sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho y se perderá las semifinales de la Copa Sudamericana.
Boca recibió una noticia preocupante de cara a la recta decisiva de la temporada. Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho y tendrá alrededor de tres semanas de recuperación, por lo que quedó descartado para los cruces ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.
La lesión se produjo durante el empate 2-2 frente a Instituto, en Córdoba. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo, pero sintió un pinchazo en la parte posterior de la pierna derecha y debió abandonar el campo de juego.
¿Cuándo podría volver Leandro Paredes en Boca?
El tiempo estimado de recuperación ronda los 21 días, aunque dependerá de la evolución del futbolista. Por eso, el partido ante River, previsto para el domingo 1° de noviembre en La Bombonera, aparece como el gran objetivo para su regreso.
De todos modos, llegar a esa fecha no garantiza que pueda ser titular. El cuerpo técnico deberá evaluar si Paredes logra completar los entrenamientos sin molestias y recupera el ritmo necesario para afrontar un encuentro de máxima exigencia.
Los partidos que se perdería Paredes
El volante no estará disponible para la serie ante Vasco da Gama: la ida se disputará el 13 de octubre y la revancha, el 20. También podría perderse los compromisos del torneo local frente a Talleres e Independiente.
Mientras tanto, Boca deberá reorganizar su mediocampo para cubrir la ausencia de su capitán. Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón aparecen como alternativas, mientras el cuerpo médico trabaja para que Paredes pueda regresar sin apurar los plazos. El Superclásico está en el horizonte, pero su presencia desde el arranque dependerá de cómo evolucione durante las próximas semanas.
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