La decisión de Ramón Díaz que generó ruido en el mundo River: el descargo de Emiliano Díaz
Mientras Leonardo Ponzio continúa al frente del "Millonario", tanto el histórico DT como su hijo fueron tentandos para dirigir a Corinthians.
Una de las propuestas más tentadoras del mercado futbolístico sudamericano quedó descartada en las últimas horas, y su protagonista debió dar explicaciones públicas. Emiliano Díaz, hijo y histórico ayudante técnico de Ramón Díaz, rechazó la oferta formal de Corinthians para convertirse en el director técnico principal del gigante brasileño.
La decisión no fue sencilla. Consciente del fuerte arraigo y el cariño recíproco que construyó con los hinchas del "Timao", Emiliano sintió la necesidad de volcar sus sensaciones en una carta abierta difundida en sus redes sociales.
El comunicado de Emiliano Díaz
En su misiva, el ayudante técnico explicó que priorizó acompañar a su padre en lo que definió como "su último sueño" en los bancos de suplentes, resignando así la oportunidad dorada de asumir la conducción técnica en solitario.
“Hoy me tocó tomar la decisión más difícil de mi carrera, que es no poder vivir el sueño que tanto esperaba. Es un día muy triste, pero hay una cosa que siempre he llevado conmigo, que es la lealtad. Hoy tengo el deber como profesional, pero sobre todo como hijo, de acompañar a la persona que apostó por mí en un momento muy difícil y que quiere cumplir su último sueño en el fútbol”, expresó con crudeza y gratitud.
Dirigiéndose directamente a la parcialidad brasileña, el exasistente dejó abierta la puerta para un futuro reencuentro. “Quiero dejar aquí una promesa: ¡algún día volveré! Voy a hacer todo y más para merecer esta oportunidad, volver y ganarlo todo contigo. Seguiré animando como siempre, porque ya sabes... ¡Me convertí en un maloqueiro que nunca se rinde!”, sentenció.
El "último sueño" de Ramón Díaz
La negativa de Emiliano a Corinthians encendió inmediatamente el radar del fútbol argentino, y en particular el mundo River.
La decisión de priorizar el "último sueño" de Ramón Díaz se cruza con un escenario caliente en Núñez. Tras la repentina salida de Eduardo Coudet de la dirección técnica del Millonario, los hinchas riverplatenses se hicieron escuchar en las tribunas del Monumental coreando el apellido del riojano y pidiendo por su retorno al club.
Sin embargo, en medio de los rumores y las expectativas de los simpatizantes, la dirigencia encabezada por la cúpula riverplatense optó momentáneamente por otro camino y designó un interinato a cargo de Leonardo Ponzio, mientras el futuro del clan Díaz continúa ligado a la continuidad del cuerpo técnico con la mira puesta en nuevos desafíos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario