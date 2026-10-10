La decisión de Ramón Díaz que generó ruido en el mundo River: el descargo de Emiliano Díaz

El "último sueño" de Ramón Díaz

La negativa de Emiliano a Corinthians encendió inmediatamente el radar del fútbol argentino, y en particular el mundo River.

La decisión de priorizar el "último sueño" de Ramón Díaz se cruza con un escenario caliente en Núñez. Tras la repentina salida de Eduardo Coudet de la dirección técnica del Millonario, los hinchas riverplatenses se hicieron escuchar en las tribunas del Monumental coreando el apellido del riojano y pidiendo por su retorno al club.

Sin embargo, en medio de los rumores y las expectativas de los simpatizantes, la dirigencia encabezada por la cúpula riverplatense optó momentáneamente por otro camino y designó un interinato a cargo de Leonardo Ponzio, mientras el futuro del clan Díaz continúa ligado a la continuidad del cuerpo técnico con la mira puesta en nuevos desafíos.